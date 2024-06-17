https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953324905.html
Медведи в Приангарье за выходные пять раз выходили к населенным пунктам
Медведи в Приангарье за выходные пять раз выходили к населенным пунктам - РИА Новости, 17.06.2024
Медведи в Приангарье за выходные пять раз выходили к населенным пунктам
За прошедшие выходные в Иркутской области медведи пять раз выходили к населенным пунктам, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:20
2024-06-17T09:20
2024-06-17T09:32
происшествия
иркутская область
ангарск
усть-илимск
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ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. За прошедшие выходные в Иркутской области медведи пять раз выходили к населенным пунктам, сообщает ГУМВД по Иркутской области. "Медведи пять раз выходили к населенным пунктам Приангарья в минувшие выходные. С пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей 3 районов Иркутской области о фактах появления медведей вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что хищников видели возле автозаправки на улице Декабристов в Ангарске, в нескольких километрах от Усть-Илимска на шоссе и возле садоводства "Ландыш", а также на кладбище и в одном из дворов частного дома поселка Магистральный. Правоохранителями совместно с охотоведами проводится работа по обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, где видели медведей.
https://ria.ru/20231022/medved-1904454752.html
иркутская область
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Медведь на кладбище в поселке Магистральный Иркутской области
В Иркутской области медведи пять раз за выходные выходили к населенным пунктам, сообщает полиция.
Хищников видели в Ангарске и рядом с Усть-Илимском, а в поселке Магистральный медведь решил прогуляться по кладбищу.
2024-06-17T09:20
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, ангарск, усть-илимск
Происшествия, Иркутская область, Ангарск, Усть-Илимск
Медведи в Приангарье за выходные пять раз выходили к населенным пунктам
В Иркутской области за выходные медведи пять раз выходили к населенным пунктам