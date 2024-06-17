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В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2024
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09:18 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953324006.html
В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги
В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2024
В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:18
2024-06-17T09:18
происшествия
иркутск
иркутская область
забайкальский край
восточно-сибирская железная дорога
ржд
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ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. "Свердловским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца - до 11 августа. По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку. Восточно-Сибирская железная дорога - подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.
https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, забайкальский край, восточно-сибирская железная дорога, ржд
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Забайкальский край, Восточно-Сибирская железная дорога, РЖД
В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали в Иркутске за взятку

© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевУчасток Восточно-Сибирской железной дороги.
Участок Восточно-Сибирской железной дороги. - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Участок Восточно-Сибирской железной дороги. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
"Свердловским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца - до 11 августа.
По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.
Восточно-Сибирская железная дорога - подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.
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