https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953324006.html

В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги

В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 17.06.2024

В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:18

2024-06-17T09:18

2024-06-17T09:18

происшествия

иркутск

иркутская область

забайкальский край

восточно-сибирская железная дорога

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ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске за получение крупной взятки, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. "Свердловским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца - до 11 августа. По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку. Восточно-Сибирская железная дорога - подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html

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иркутская область

забайкальский край

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