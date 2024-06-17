Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму
Жителя Абакана приговорили к четырем годам колонии за призывы к терроризму
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в Новороссийске создал преступную группировку среди единомышленников, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия и суда, в январе 2023 года фигурант, будучи сторонником украинской националистической организации, находясь в Абакане, разместил в мессенджере текстовые публикации с призывами к участию в деятельности запрещенной на территории России террористической организации, оказанию ей содействия и поддержки. Ещё ранее, находясь на территории города Новороссийска Краснодарского края он создал организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии, для осуществления экстремистской деятельности и совершения преступлений.
"Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 18-летнего жителя Абакана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении.
Первый восточный окружной военный суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.