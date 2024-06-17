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Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.06.2024
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07:38 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/prigovor-1953314144.html
Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму
Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.06.2024
Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму
Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:38
2024-06-17T07:38
происшествия
абакан
россия
новороссийск
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в Новороссийске создал преступную группировку среди единомышленников, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия и суда, в январе 2023 года фигурант, будучи сторонником украинской националистической организации, находясь в Абакане, разместил в мессенджере текстовые публикации с призывами к участию в деятельности запрещенной на территории России террористической организации, оказанию ей содействия и поддержки. Ещё ранее, находясь на территории города Новороссийска Краснодарского края он создал организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии, для осуществления экстремистской деятельности и совершения преступлений. "Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 18-летнего жителя Абакана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. Первый восточный окружной военный суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240614/ubiystvo-1952936537.html
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происшествия, абакан, россия, новороссийск
Происшествия, Абакан, Россия, Новороссийск
Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму

Жителя Абакана приговорили к четырем годам колонии за призывы к терроризму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в Новороссийске создал преступную группировку среди единомышленников, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия и суда, в январе 2023 года фигурант, будучи сторонником украинской националистической организации, находясь в Абакане, разместил в мессенджере текстовые публикации с призывами к участию в деятельности запрещенной на территории России террористической организации, оказанию ей содействия и поддержки. Ещё ранее, находясь на территории города Новороссийска Краснодарского края он создал организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии, для осуществления экстремистской деятельности и совершения преступлений.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле
14 июня, 15:54
"Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 18-летнего жителя Абакана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении.
Первый восточный окружной военный суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
26 мая, 00:00
 
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