https://ria.ru/20240617/prigovor-1953314144.html

Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму

Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.06.2024

Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму

Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:38

2024-06-17T07:38

2024-06-17T07:38

происшествия

абакан

россия

новороссийск

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КРАСНОЯРСК, 17 июн – РИА Новости. Житель Абакана проведет четыре года в колонии строгого режима за призывы к терроризму, 18-летний парень размещал тексты с призывами в мессенджере, а в Новороссийске создал преступную группировку среди единомышленников, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия и суда, в январе 2023 года фигурант, будучи сторонником украинской националистической организации, находясь в Абакане, разместил в мессенджере текстовые публикации с призывами к участию в деятельности запрещенной на территории России террористической организации, оказанию ей содействия и поддержки. Ещё ранее, находясь на территории города Новороссийска Краснодарского края он создал организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии, для осуществления экстремистской деятельности и совершения преступлений. "Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел… доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 18-летнего жителя Абакана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. Первый восточный окружной военный суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240614/ubiystvo-1952936537.html

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абакан

россия

новороссийск

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происшествия, абакан, россия, новороссийск