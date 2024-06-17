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Законопроект о самообороне нуждается в доработке, сообщили в правительстве
Законопроект о самообороне нуждается в доработке, сообщили в правительстве - РИА Новости, 17.06.2024
Законопроект о самообороне нуждается в доработке, сообщили в правительстве
Законопроект, согласно которому действия в рамках самообороны не считаются превышением, если агрессор проник в дом, нуждается в существенной доработке, следует... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:04
2024-06-17T11:04
2024-06-17T11:12
правительство рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законопроект, согласно которому действия в рамках самообороны не считаются превышением, если агрессор проник в дом, нуждается в существенной доработке, следует из отзыва правительства РФ, который есть в распоряжении РИА Новости."Ранее законопроект рассматривался в Правительстве Российской Федерации и не получил поддержки, замечания были приведены в официальном отзыве от 27 апреля 2022 г. № 4341п-П4. В связи с тем, что законопроект концептуальных изменений не претерпел, замечания, изложенные в указанном официальном отзыве, сохраняют актуальность. Законопроект нуждается в существенной доработке", - написано в отзыве кабмина.
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правительство рф
Законопроект о самообороне нуждается в доработке, сообщили в правительстве
Правительство заявило о необходимости доработки законопроекта о самообороне
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законопроект, согласно которому действия в рамках самообороны не считаются превышением, если агрессор проник в дом, нуждается в существенной доработке, следует из отзыва правительства РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Ранее законопроект рассматривался в Правительстве Российской Федерации и не получил поддержки, замечания были приведены в официальном отзыве от 27 апреля 2022 г. № 4341п-П4. В связи с тем, что законопроект концептуальных изменений не претерпел, замечания, изложенные в указанном официальном отзыве, сохраняют актуальность. Законопроект нуждается в существенной доработке", - написано в отзыве кабмина.