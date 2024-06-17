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В России потушили 69 природных пожаров за сутки
В России потушили 69 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
В России потушили 69 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 6487 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:53
2024-06-17T08:53
2024-06-17T08:53
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 6487 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 июня 2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6487 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 17 июня на территории РФ было зафиксировано 105 лесных пожаров на площади 101 946 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике саха (Якутия) - там действовали 49 пожаров на 66 121 гектарах.
https://ria.ru/20240607/pozhary-1951199699.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 69 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 69 природных пожаров на 6487 гектарах