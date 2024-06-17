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На Камчатке потушили открытый огонь на складе с отделочными материалами
На Камчатке потушили открытый огонь на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 17.06.2024
На Камчатке потушили открытый огонь на складе с отделочными материалами
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском , сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:49
2024-06-17T23:49
2024-06-17T23:49
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском , сообщается в Telegram-канале МЧС России. Раннее ведомство писало о том, что спасатели локализовали возгорание на 800 квадратных метрах. "На Камчатке пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке потушили открытый огонь на складе с отделочными материалами
МЧС РФ: на Камчатке потушили открытый огонь на складе с отделочными материалами