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На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами

На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами - РИА Новости, 17.06.2024

На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами

Склад с отделочными материалами горит в Петропавловске-Камчатском, спасатели локализовали возгорание на 800 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:37

2024-06-17T22:37

2024-06-17T22:37

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Склад с отделочными материалами горит в Петропавловске-Камчатском, спасатели локализовали возгорание на 800 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ведомства уже локализовали возгорание на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают около 40 спасателей и 12 единиц техники.

петропавловск-камчатский

россия

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2024

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)