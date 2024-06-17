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На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами
На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами - РИА Новости, 17.06.2024
На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами
Склад с отделочными материалами горит в Петропавловске-Камчатском, спасатели локализовали возгорание на 800 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:37
2024-06-17T22:37
2024-06-17T22:37
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Склад с отделочными материалами горит в Петропавловске-Камчатском, спасатели локализовали возгорание на 800 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ведомства уже локализовали возгорание на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают около 40 спасателей и 12 единиц техники.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке загорелся склад с отделочными материалами
На Камчатке склад с отделочными материалами загорелся на площади 800 "квадратов"