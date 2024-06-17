https://ria.ru/20240617/pozhar-1953530098.html

В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара

В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара - РИА Новости, 17.06.2024

В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара

Лесной пожар произошел в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,2 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:28

2024-06-17T21:28

2024-06-17T21:28

происшествия

горячий ключ

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Лесной пожар произошел в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,2 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре. "В 19.40 (совпадает с мск - ред.) работникам краевого лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности в тушении лесного пожара задействовано 16 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240610/mchs-1951941771.html

горячий ключ

краснодарский край

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происшествия, горячий ключ, краснодарский край