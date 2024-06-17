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В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара
В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара - РИА Новости, 17.06.2024
В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара
Лесной пожар произошел в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,2 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:28
2024-06-17T21:28
2024-06-17T21:28
происшествия
горячий ключ
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Лесной пожар произошел в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,2 гектара, сообщили в краевом лесопожарном центре. "В 19.40 (совпадает с мск - ред.) работникам краевого лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,2 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности в тушении лесного пожара задействовано 16 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20240610/mchs-1951941771.html
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происшествия, горячий ключ, краснодарский край
Происшествия, Горячий Ключ, Краснодарский край
В Краснодарском крае локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара
На Кубани в Горячем Ключе локализовали пожар в лесу на площади 1,2 гектара