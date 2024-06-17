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На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 17.06.2024
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13:03 17.06.2024 (обновлено: 14:14 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pozhar-1953395945.html
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 17.06.2024
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"
Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:03
2024-06-17T14:14
происшествия
москва
жилищник
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 51, корпус 4", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания эвакуировали всех людей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.
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происшествия, москва, жилищник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Жилищник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"

Трехэтажное здание ГБУ "Жилищник" горит на юге Москвы, люди эвакуированы

© МЧС России/TelegramМесто пожара в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы. 17 июня 2024
Место пожара в трехэтажном здании ГБУ Жилищник на юге Москвы. 17 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы. 17 июня 2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Поступило сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 51, корпус 4", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировали всех людей.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.
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ПроисшествияМоскваЖилищникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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