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На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 17.06.2024
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"
Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:03
2024-06-17T14:14
происшествия
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жилищник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 51, корпус 4", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания эвакуировали всех людей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.
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происшествия, москва, жилищник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Жилищник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"
Трехэтажное здание ГБУ "Жилищник" горит на юге Москвы, люди эвакуированы