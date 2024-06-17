https://ria.ru/20240617/pozhar-1953395945.html

На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"

На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 17.06.2024

На юге Москвы загорелось здание ГБУ "Жилищник"

Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:03

2024-06-17T14:14

происшествия

москва

жилищник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 51, корпус 4", - сказал собеседник агентства. По его словам, из горящего здания эвакуировали всех людей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943577519.html

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происшествия, москва, жилищник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)