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Челябинский завод по сборке троллейбусов возобновил работу после пожара
Челябинский завод по сборке троллейбусов возобновил работу после пожара - РИА Новости, 17.06.2024
Челябинский завод по сборке троллейбусов возобновил работу после пожара
Пожар, произошедший в понедельник утром на заводе по производству троллейбусов в Челябинске, не нанес ущерба готовой продукции, предприятие уже возобновило... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:40
2024-06-17T09:40
2024-06-17T09:46
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пожар, произошедший в понедельник утром на заводе по производству троллейбусов в Челябинске, не нанес ущерба готовой продукции, предприятие уже возобновило работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского завода городского транспорта. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в понедельник в 08.31 (06.31 мск) поступило сообщение о возгорании в цехе по ул. Машиностроителей, на заводе по производству троллейбусов. Пожар локализован на площади 350 кв. м, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. По данным предприятия, сотрудниками завода утром было обнаружено горение в районе южных ворот сборочного цеха. "Благодаря быстрому прибытию пожарных и началу тушения существенного материального ущерба удалось избежать — обгорели ворота и часть стены цеха с наружной стороны… Работоспособность производственной линии завода в результате пожара не нарушена. Ущерба в части готовой продукции и технологического оборудования нет", - говорится в сообщении. В 11.00 (09.00 мск) предприятие возобновило работу, уточнили в пресс-службе.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
Челябинский завод по сборке троллейбусов возобновил работу после пожара
В Челябинске пожар на заводе троллейбусов не нанес ущерба готовой продукции
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пожар, произошедший в понедельник утром на заводе по производству троллейбусов в Челябинске, не нанес ущерба готовой продукции, предприятие уже возобновило работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского завода городского транспорта.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в понедельник в 08.31 (06.31 мск) поступило сообщение о возгорании в цехе по ул. Машиностроителей, на заводе по производству троллейбусов. Пожар локализован на площади 350 кв. м, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано.
По данным предприятия, сотрудниками завода утром было обнаружено горение в районе южных ворот сборочного цеха.
«
"Благодаря быстрому прибытию пожарных и началу тушения существенного материального ущерба удалось избежать — обгорели ворота и часть стены цеха с наружной стороны… Работоспособность производственной линии завода в результате пожара не нарушена. Ущерба в части готовой продукции и технологического оборудования нет", - говорится в сообщении.
В 11.00 (09.00 мск) предприятие возобновило работу, уточнили в пресс-службе.