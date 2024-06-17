https://ria.ru/20240617/pozhar-1953314767.html

В Челябинске загорелся цех завода по производству троллейбусов

В Челябинске загорелся цех завода по производству троллейбусов - РИА Новости, 17.06.2024

В Челябинске загорелся цех завода по производству троллейбусов

Цех завода по производству троллейбусов горел в понедельник утром в Челябинске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано на площади 350 квадратных... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:52

2024-06-17T07:52

2024-06-17T09:37

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Цех завода по производству троллейбусов горел в понедельник утром в Челябинске, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано на площади 350 квадратных метров, сообщил пресс-центр главного управления МЧС России по региону. По данным пресс-центра, в понедельник в 08.31 (06.31 мск) поступило сообщение о выезде подразделений к зданию цеха по улице Машиностроителей, на завод по производству троллейбусов. Огонь распространился внутри здания и на кровле на площади 350 квадратных метров. "Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 25 человек… Пожар локализован на площади 350 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В настоящее время открытое горение ликвидировано, уточняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240616/pozhar-1953259249.html

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челябинск

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)