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Запорожская область увеличила экспортный потенциал - РИА Новости, 17.06.2024
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20:11 17.06.2024 (обновлено: 20:14 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/potentsial-1953521678.html
Запорожская область увеличила экспортный потенциал
Запорожская область увеличила экспортный потенциал - РИА Новости, 17.06.2024
Запорожская область увеличила экспортный потенциал
Запорожская область за последние годы существенно увеличила свой экспортный потенциал зерновых и технических культур, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:11
2024-06-17T20:14
экономика
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская область за последние годы существенно увеличила свой экспортный потенциал зерновых и технических культур, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что результаты достигнуты при вице-премьере правительства Запорожской области Светлане Шевченко, которая в июне этого года оставила занимаемую должность в связи с переходом на новую работу. В правительстве она курировала с 2022 года агропромышленный комплекс. "Запорожская область гордится значительными площадями сельскохозяйственных угодий и высокими показателями сбора урожая. Успешная аграрная политика региона позволила существенно увеличить экспортные объемы, которые превысили 1,5 миллиона тонн зерновых и технических культур", - говорится в сообщении. По данным регионального правительства, благодаря федеральной поддержке сегодня именно АПК формирует 70% валового внутреннего продукта региона. Экономический рост основан на инвестициях в человеческий капитал, добавляется в сообщении. Разработана концепция стратегического развития всего Приазовья. "За годы пребывания в составе Украины регион находился в запустении и сегодня остро нуждается в восстановлении биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов. Комплексные меры и стратегический подход, заложенные в планах развития Приазовья, призваны решить эти проблемы, способствуя устойчивому развитию региона и улучшению условий жизни его населения", -сказала Шевченко. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240607/putin-1951386094.html
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экономика, запорожская область, россия, украина
Экономика, Запорожская область, Россия, Украина
Запорожская область увеличила экспортный потенциал

Власти Запорожской области сообщили об увеличении экспортного потенциала региона

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров
Платформы для железнодорожных контейнеров - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Платформы для железнодорожных контейнеров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская область за последние годы существенно увеличила свой экспортный потенциал зерновых и технических культур, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что результаты достигнуты при вице-премьере правительства Запорожской области Светлане Шевченко, которая в июне этого года оставила занимаемую должность в связи с переходом на новую работу. В правительстве она курировала с 2022 года агропромышленный комплекс.
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"Запорожская область гордится значительными площадями сельскохозяйственных угодий и высокими показателями сбора урожая. Успешная аграрная политика региона позволила существенно увеличить экспортные объемы, которые превысили 1,5 миллиона тонн зерновых и технических культур", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, благодаря федеральной поддержке сегодня именно АПК формирует 70% валового внутреннего продукта региона. Экономический рост основан на инвестициях в человеческий капитал, добавляется в сообщении.
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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