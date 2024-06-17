Запорожская область увеличила экспортный потенциал
Власти Запорожской области сообщили об увеличении экспортного потенциала региона
Платформы для железнодорожных контейнеров. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская область за последние годы существенно увеличила свой экспортный потенциал зерновых и технических культур, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что результаты достигнуты при вице-премьере правительства Запорожской области Светлане Шевченко, которая в июне этого года оставила занимаемую должность в связи с переходом на новую работу. В правительстве она курировала с 2022 года агропромышленный комплекс.
"Запорожская область гордится значительными площадями сельскохозяйственных угодий и высокими показателями сбора урожая. Успешная аграрная политика региона позволила существенно увеличить экспортные объемы, которые превысили 1,5 миллиона тонн зерновых и технических культур", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, благодаря федеральной поддержке сегодня именно АПК формирует 70% валового внутреннего продукта региона. Экономический рост основан на инвестициях в человеческий капитал, добавляется в сообщении.
Разработана концепция стратегического развития всего Приазовья.
"За годы пребывания в составе Украины регион находился в запустении и сегодня остро нуждается в восстановлении биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов. Комплексные меры и стратегический подход, заложенные в планах развития Приазовья, призваны решить эти проблемы, способствуя устойчивому развитию региона и улучшению условий жизни его населения", -сказала Шевченко.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.