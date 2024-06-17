https://ria.ru/20240617/popov-1953465546.html

Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы

Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы - РИА Новости, 17.06.2024

Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы

Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:47

2024-06-17T16:47

2024-06-17T16:47

россия

павел попов (генерал)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования – 17 июня.

https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, павел попов (генерал), владимир путин, безопасность