https://ria.ru/20240617/popov-1953465546.html
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы - РИА Новости, 17.06.2024
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы
Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:47
2024-06-17T16:47
2024-06-17T16:47
россия
павел попов (генерал)
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования – 17 июня.
https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел попов (генерал), владимир путин, безопасность
Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Путин, Безопасность
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы
Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны