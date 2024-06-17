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Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы - РИА Новости, 17.06.2024
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16:47 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/popov-1953465546.html
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы - РИА Новости, 17.06.2024
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы
Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:47
2024-06-17T16:47
россия
павел попов (генерал)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования – 17 июня.
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россия, павел попов (генерал), владимир путин, безопасность
Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Путин, Безопасность
Путин уволил экс-замминистра обороны генерала Павла Попова с военной службы

Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования – 17 июня.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Путин назначил Цивилеву замминистра обороны
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РоссияПавел Попов (генерал)Владимир ПутинБезопасность
 
 
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