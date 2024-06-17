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Белый дом выразил беспокойство из-за отношений России и КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 17.06.2024 (обновлено: 23:49 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/politika-1953533727.html
Белый дом выразил беспокойство из-за отношений России и КНДР
Белый дом выразил беспокойство из-за отношений России и КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Белый дом выразил беспокойство из-за отношений России и КНДР
США не обеспокоены поездкой президента РФ Владимира Путина в КНДР, но их тревожит углубление российско-северокорейских отношений, сказал координатор... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:16
2024-06-17T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
владимир путин
юрий ушаков
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США не обеспокоены поездкой президента РФ Владимира Путина в КНДР, но их тревожит углубление российско-северокорейских отношений, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Президент РФ Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня, основная часть визита запланирована на 19 июня, рассказал ранее на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нас не беспокоит эта поездка. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за последствий для украинского народа... но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Он добавил, что США пока не видят всех "параметров" такого сотрудничества, но намерены тщательно отслеживать его развитие. Главы МИД ряда государств - союзников США ранее заявили, что Россия якобы использовала поставленное из КНДР оружие для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляет оружие РФ. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы заключавшихся оружейных сделках между Северной Кореей и Россией. Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
https://ria.ru/20240617/kndr-1953478722.html
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в мире, россия, москва, владимир путин, юрий ушаков, джон кирби, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Джон Кирби, ООН
Белый дом выразил беспокойство из-за отношений России и КНДР

Белый дом намерен тщательно отслеживать развитие сотрудничества РФ и КНДР

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США не обеспокоены поездкой президента РФ Владимира Путина в КНДР, но их тревожит углубление российско-северокорейских отношений, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Президент РФ Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня, основная часть визита запланирована на 19 июня, рассказал ранее на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Нас не беспокоит эта поездка. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за последствий для украинского народа... но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.
Он добавил, что США пока не видят всех "параметров" такого сотрудничества, но намерены тщательно отслеживать его развитие.
Главы МИД ряда государств - союзников США ранее заявили, что Россия якобы использовала поставленное из КНДР оружие для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляет оружие РФ. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы заключавшихся оружейных сделках между Северной Кореей и Россией.
Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковДжон КирбиООН
 
 
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