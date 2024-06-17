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Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024
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14:41 17.06.2024 (обновлено: 17:15 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/polikliniki-1953421405.html
Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье
Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024
Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:41
2024-06-17T17:15
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской области. "Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений, наверное, в этом самом важном звене", - сказал Путин на встрече с Воробьевым. В свою очередь Воробьев назвал это самым большим запросом от граждан. "Это тем более важно, что, в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением", - добавил Путин.Также губернатор в ходе встречи с президентом отметил, что в июле планируется открытие детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске."Мы практически достроили детский госпиталь, который вы в свое время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле месяце будем готовы к открытию. И, конечно, очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей... Уверен, это знаковое событие", - сказал Воробьев.Еще одним крупным проектом в сфере регионального здравоохранения губернатор назвал строительство клиники в Балашихе."И здесь же за этим столом вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление, тысячекоечное. Ее мы должны сдать в конце 2027, начале 2028 года", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html
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московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, здоровье - общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Здоровье - Общество
Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье

Путин попросил Воробьева обратить внимание на развитие поликлиник в Подмосковье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской области.
«
"Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений, наверное, в этом самом важном звене", - сказал Путин на встрече с Воробьевым.
В свою очередь Воробьев назвал это самым большим запросом от граждан.
"Это тем более важно, что, в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением", - добавил Путин.
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Также губернатор в ходе встречи с президентом отметил, что в июле планируется открытие детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске.
"Мы практически достроили детский госпиталь, который вы в свое время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле месяце будем готовы к открытию. И, конечно, очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей... Уверен, это знаковое событие", - сказал Воробьев.
Еще одним крупным проектом в сфере регионального здравоохранения губернатор назвал строительство клиники в Балашихе.
"И здесь же за этим столом вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление, тысячекоечное. Ее мы должны сдать в конце 2027, начале 2028 года", - добавил губернатор.
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