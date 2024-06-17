https://ria.ru/20240617/polikliniki-1953421405.html

Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье

Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2024

Путин попросил Воробьева заняться развитием поликлиник в Подмосковье

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:41

2024-06-17T14:41

2024-06-17T17:15

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратить внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской области. "Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений, наверное, в этом самом важном звене", - сказал Путин на встрече с Воробьевым. В свою очередь Воробьев назвал это самым большим запросом от граждан. "Это тем более важно, что, в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением", - добавил Путин.Также губернатор в ходе встречи с президентом отметил, что в июле планируется открытие детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске."Мы практически достроили детский госпиталь, который вы в свое время поддержали. Я хотел поблагодарить и сказать, что мы в июле месяце будем готовы к открытию. И, конечно, очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей... Уверен, это знаковое событие", - сказал Воробьев.Еще одним крупным проектом в сфере регионального здравоохранения губернатор назвал строительство клиники в Балашихе."И здесь же за этим столом вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление, тысячекоечное. Ее мы должны сдать в конце 2027, начале 2028 года", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240213/putin-1927089352.html

https://ria.ru/20240617/proverka-1953414799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, здоровье - общество