https://ria.ru/20240617/pokushenie-1953437828.html

Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве

Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве - РИА Новости, 17.06.2024

Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве

Задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора рынка в Москве, за этим стоял компаньон бизнесмена, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:39

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора рынка в Москве, за этим стоял компаньон бизнесмена, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (часть 3 статьи 30, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в феврале один из совладельцев рынка в столичном районе Отрадное задумал убить компаньона, чтобы завладеть его долей в бизнесе, и обратился к знакомому, заплатив 2,5 миллиона рублей, а тот подыскал соучастников. Как рассказали в подмосковном главке СК, подозреваемые изучили маршрут передвижения потерпевшего, его распорядок дня. Отмечается, что они решили инсценировать ДТП, в ходе которого убить бизнесмена, выставив произошедшее как дорожный конфликт. Для этих целей они приобрели автомобиль ВАЗ-2107 и распределили роли. Согласно сообщению, в ночь на 4 мая один из соучастников, управляя машиной в Павловском Посаде, спровоцировал ДТП с автомобилем, за рулем которого был потерпевший. К нему подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку. Нападавшие скрылись, а мужчине была оказана медпомощь, которую вызвали очевидцы. "В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, причастных к покушению на убийство. Несколько фигурантов задержано в Краснодарском крае, несколько в московском регионе", - добавляется в сообщении. В настоящее время подозреваемые арестованы, устанавливаются роли и степень участия каждого в преступлении.

https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html

https://ria.ru/20240602/zaderzhanie-1950066108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)