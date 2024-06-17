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Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
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15:34 17.06.2024 (обновлено: 15:39 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pokushenie-1953437828.html
Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве
Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве
Задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора рынка в Москве, за этим стоял компаньон бизнесмена, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:34
2024-06-17T15:39
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора рынка в Москве, за этим стоял компаньон бизнесмена, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (часть 3 статьи 30, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в феврале один из совладельцев рынка в столичном районе Отрадное задумал убить компаньона, чтобы завладеть его долей в бизнесе, и обратился к знакомому, заплатив 2,5 миллиона рублей, а тот подыскал соучастников. Как рассказали в подмосковном главке СК, подозреваемые изучили маршрут передвижения потерпевшего, его распорядок дня. Отмечается, что они решили инсценировать ДТП, в ходе которого убить бизнесмена, выставив произошедшее как дорожный конфликт. Для этих целей они приобрели автомобиль ВАЗ-2107 и распределили роли. Согласно сообщению, в ночь на 4 мая один из соучастников, управляя машиной в Павловском Посаде, спровоцировал ДТП с автомобилем, за рулем которого был потерпевший. К нему подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку. Нападавшие скрылись, а мужчине была оказана медпомощь, которую вызвали очевидцы. "В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, причастных к покушению на убийство. Несколько фигурантов задержано в Краснодарском крае, несколько в московском регионе", - добавляется в сообщении. В настоящее время подозреваемые арестованы, устанавливаются роли и степень участия каждого в преступлении.
https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержаны организатор и исполнители покушения на директора рынка в Москве

СК объявил о задержании подозреваемых в покушении на директора рынка в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора рынка в Москве, за этим стоял компаньон бизнесмена, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"Задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (часть 3 статьи 30, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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10 февраля, 16:51
По данным следствия, в феврале один из совладельцев рынка в столичном районе Отрадное задумал убить компаньона, чтобы завладеть его долей в бизнесе, и обратился к знакомому, заплатив 2,5 миллиона рублей, а тот подыскал соучастников.
Как рассказали в подмосковном главке СК, подозреваемые изучили маршрут передвижения потерпевшего, его распорядок дня. Отмечается, что они решили инсценировать ДТП, в ходе которого убить бизнесмена, выставив произошедшее как дорожный конфликт. Для этих целей они приобрели автомобиль ВАЗ-2107 и распределили роли.
Согласно сообщению, в ночь на 4 мая один из соучастников, управляя машиной в Павловском Посаде, спровоцировал ДТП с автомобилем, за рулем которого был потерпевший. К нему подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку. Нападавшие скрылись, а мужчине была оказана медпомощь, которую вызвали очевидцы.
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В Балашихе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
2 июня, 23:12
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, причастных к покушению на убийство. Несколько фигурантов задержано в Краснодарском крае, несколько в московском регионе", - добавляется в сообщении.
В настоящее время подозреваемые арестованы, устанавливаются роли и степень участия каждого в преступлении.
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