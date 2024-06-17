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На Ставрополье объявили штормовое предупреждение
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.06.2024
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют в Ставропольском крае сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:42
2024-06-17T12:42
2024-06-17T12:42
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521219ba14db97d2048455478d168b1.jpg
ПЯТИГОРСК, 17 июн – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Ставропольском крае сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до вторника, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. "По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени 13-15 часов и до конца суток 17 июня, далее в течение суток 18 июня местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", – говорится в сообщении. Управление просит жителей края соблюдать правила личной безопасности.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют на Ставрополье сильный дождь с грозой и шквалистый ветер
ПЯТИГОРСК, 17 июн – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Ставропольском крае сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до вторника, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени 13-15 часов и до конца суток 17 июня, далее в течение суток 18 июня местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
Управление просит жителей края соблюдать правила личной безопасности.