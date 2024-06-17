https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:27

2024-06-17T11:27

2024-06-17T11:28

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о грозе действует до 9.00 мск 19 июня.

https://ria.ru/20240616/pogoda-1953249633.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр