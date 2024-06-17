https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:27
2024-06-17T11:27
2024-06-17T11:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о грозе действует до 9.00 мск 19 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы