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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
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11:27 17.06.2024 (обновлено: 11:28 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:27
2024-06-17T11:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о грозе действует до 9.00 мск 19 июня.
https://ria.ru/20240616/pogoda-1953249633.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе действует до 9.00 мск 19 июня.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
16 июня, 15:57
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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