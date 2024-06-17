https://ria.ru/20240617/pogoda-1953318479.html
Москвичей предупредили о непогоде
Москвичей предупредили о непогоде - РИА Новости, 17.06.2024
Москвичей предупредили о непогоде
Жителям и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улицах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, после полудня ожидается сильный дождь, гроза,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:44
2024-06-17T08:44
2024-06-17T08:44
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улицах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, после полудня ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. Как уточнили на канале, в понедельник после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в тексте. По предварительным данным, за минувшую ночь в отдельных районах города выпало свыше 30% месячной нормы осадков, уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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москва
Москвичей предупредили о непогоде
В Москве в понедельник ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Жителям и гостям столицы рекомендовали быть внимательными на улицах в понедельник из-за прогнозируемой непогоды, после полудня ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер, сообщает Telegram-канал
комплекса городского хозяйства Москвы.
Как уточнили на канале, в понедельник после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в тексте.
По предварительным данным, за минувшую ночь в отдельных районах города выпало свыше 30% месячной нормы осадков, уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.