https://ria.ru/20240617/podrostok-1953319261.html
В Кузбассе утонул подросток
В Кузбассе утонул подросток - РИА Новости, 17.06.2024
В Кузбассе утонул подросток
Семнадцатилетний подросток утонул в Юргинском округе Кемеровской области на не оборудованном для купания месте, проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:51
2024-06-17T08:51
2024-06-17T08:51
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в Юргинском округе Кемеровской области на не оборудованном для купания месте, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о том, что в водоеме в Юргинском муниципальном округе утонул подросток, поступило 16 июня. "По предварительным данным, 15 июня 2024 года подросток без разрешения родителей отправился на не оборудованный для отдыха и купания берег водоема, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней деревни Сарсаз, где зашел в воду и обратно не вышел… Родители обратились с заявлением о его исчезновении. В ходе поисковых мероприятий вещи подростка и велосипед были найдены на берегу. Тело мальчика утром следующего дня обнаружено на дне водоема и поднято на поверхность", – говорится в сообщении. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема отсутствуют предупредительные таблички о запрете купания. В настоящее время следователи проводят проверку для установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе утонул подросток
В Кузбассе 17-летний подросток утонул в не оборудованном для купания водоеме
КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости.
Семнадцатилетний подросток утонул в Юргинском округе Кемеровской области на не оборудованном для купания месте, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба
СУ СК по региону.
Сообщение о том, что в водоеме в Юргинском муниципальном округе утонул подросток, поступило 16 июня.
"По предварительным данным, 15 июня 2024 года подросток без разрешения родителей отправился на не оборудованный для отдыха и купания берег водоема, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней деревни Сарсаз, где зашел в воду и обратно не вышел… Родители обратились с заявлением о его исчезновении. В ходе поисковых мероприятий вещи подростка и велосипед были найдены на берегу. Тело мальчика утром следующего дня обнаружено на дне водоема и поднято на поверхность", – говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема отсутствуют предупредительные таблички о запрете купания. В настоящее время следователи проводят проверку для установление всех обстоятельств произошедшего.