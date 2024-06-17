https://ria.ru/20240617/podrostok-1953319261.html

В Кузбассе утонул подросток

В Кузбассе утонул подросток - РИА Новости, 17.06.2024

В Кузбассе утонул подросток

Семнадцатилетний подросток утонул в Юргинском округе Кемеровской области на не оборудованном для купания месте, проводится доследственная проверка, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:51

2024-06-17T08:51

2024-06-17T08:51

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в Юргинском округе Кемеровской области на не оборудованном для купания месте, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о том, что в водоеме в Юргинском муниципальном округе утонул подросток, поступило 16 июня. "По предварительным данным, 15 июня 2024 года подросток без разрешения родителей отправился на не оборудованный для отдыха и купания берег водоема, расположенный вблизи одного из домов по ул. Нижней деревни Сарсаз, где зашел в воду и обратно не вышел… Родители обратились с заявлением о его исчезновении. В ходе поисковых мероприятий вещи подростка и велосипед были найдены на берегу. Тело мальчика утром следующего дня обнаружено на дне водоема и поднято на поверхность", – говорится в сообщении. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на берегу водоема отсутствуют предупредительные таблички о запрете купания. В настоящее время следователи проводят проверку для установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)