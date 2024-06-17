Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году
© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами школы, детские сады, медицинские учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Тем самым обеспечивается комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой, говорится в сообщении.
© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
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© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
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© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
3 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
1 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
2 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
3 из 3
Так, в ЖК "Новое Медведково" в Мытищах откроется школа на 1735 мест. В здании площадью 21 тысяча квадратных метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха.
Детский сад на 350 мест уже открыт в ЖК "Микрогород в лесу" в городском округе Красногорск. Дошкольное учреждение оборудовано кружковыми, спортивным и музыкальным залами, медицинскими блоками, кабинетами логопеда и психолога и другим. Планируется открытие еще одного детского сада на 350 мест в городском округе Балашиха на территории ЖК "Измайловский лес".
Еще откроют поликлиники на 100 посещений в смену в ЖК "Пехра" в городском округе Балашиха и в ЖК "Жулебино парк" в городском округе Люберцы, а также другие соцобъекты.