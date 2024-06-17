https://ria.ru/20240617/podmoskove-1953357862.html

Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году

Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 17.06.2024

Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году

Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:15

2024-06-17T11:15

2024-06-17T11:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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жилье

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами школы, детские сады, медицинские учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Тем самым обеспечивается комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой, говорится в сообщении. Так, в ЖК "Новое Медведково" в Мытищах откроется школа на 1735 мест. В здании площадью 21 тысяча квадратных метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха. Детский сад на 350 мест уже открыт в ЖК "Микрогород в лесу" в городском округе Красногорск. Дошкольное учреждение оборудовано кружковыми, спортивным и музыкальным залами, медицинскими блоками, кабинетами логопеда и психолога и другим. Планируется открытие еще одного детского сада на 350 мест в городском округе Балашиха на территории ЖК "Измайловский лес". Еще откроют поликлиники на 100 посещений в смену в ЖК "Пехра" в городском округе Балашиха и в ЖК "Жулебино парк" в городском округе Люберцы, а также другие соцобъекты.

https://ria.ru/20240516/stroitelstvo-1946520805.html

московская область (подмосковье)

балашиха

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), балашиха, мытищи, жилье