Рейтинг@Mail.ru
Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:15 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/podmoskove-1953357862.html
Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году
Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 17.06.2024
Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году
Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:15
2024-06-17T11:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
мытищи
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953359711_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1bf13aa1a844d2ecd31a79dc9c22e9c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами школы, детские сады, медицинские учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Тем самым обеспечивается комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой, говорится в сообщении. Так, в ЖК "Новое Медведково" в Мытищах откроется школа на 1735 мест. В здании площадью 21 тысяча квадратных метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха. Детский сад на 350 мест уже открыт в ЖК "Микрогород в лесу" в городском округе Красногорск. Дошкольное учреждение оборудовано кружковыми, спортивным и музыкальным залами, медицинскими блоками, кабинетами логопеда и психолога и другим. Планируется открытие еще одного детского сада на 350 мест в городском округе Балашиха на территории ЖК "Измайловский лес". Еще откроют поликлиники на 100 посещений в смену в ЖК "Пехра" в городском округе Балашиха и в ЖК "Жулебино парк" в городском округе Люберцы, а также другие соцобъекты.
https://ria.ru/20240516/stroitelstvo-1946520805.html
московская область (подмосковье)
балашиха
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953359711_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_23ecdfeea3322b4a46a964b320f64195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, мытищи, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Мытищи, Жилье

Свыше 60 инвестиционных соцобъектов откроют в Подмосковье в 2024 году

© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Минжил МО/Telegram
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 60 инвестиционных соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2024 году, застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами школы, детские сады, медицинские учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Тем самым обеспечивается комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой, говорится в сообщении.
© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
1 из 3
© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
2 из 3
© Фото : Минжил МО/TelegramВ Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
3 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
1 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
2 из 3
В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов
© Фото : Минжил МО/Telegram
3 из 3
Так, в ЖК "Новое Медведково" в Мытищах откроется школа на 1735 мест. В здании площадью 21 тысяча квадратных метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха.
Детский сад на 350 мест уже открыт в ЖК "Микрогород в лесу" в городском округе Красногорск. Дошкольное учреждение оборудовано кружковыми, спортивным и музыкальным залами, медицинскими блоками, кабинетами логопеда и психолога и другим. Планируется открытие еще одного детского сада на 350 мест в городском округе Балашиха на территории ЖК "Измайловский лес".
Еще откроют поликлиники на 100 посещений в смену в ЖК "Пехра" в городском округе Балашиха и в ЖК "Жулебино парк" в городском округе Люберцы, а также другие соцобъекты.
Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедове - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедове
16 мая, 19:29
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаМытищиЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала