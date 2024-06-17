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Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области - РИА Новости, 17.06.2024
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17:50 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/platki-1953486619.html
Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области
Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области - РИА Новости, 17.06.2024
Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области
На бывшей Арамильской суконной фабрике в Свердловской области на прошедших выходных прошел международный фестиваль "Красный плат", более 200 платков представили РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:50
2024-06-17T17:50
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На бывшей Арамильской суконной фабрике в Свердловской области на прошедших выходных прошел международный фестиваль "Красный плат", более 200 платков представили художники из России, Белоруссии, а также студенты вузов и учащиеся художественных школ, сообщает пресс-служба правительства региона. Экспозиция доступна к просмотру до 15 сентября 2024 года. "Развитие творческих индустрий и кластеров, точек притяжения туристических потоков – сегодняшние приоритеты всех уровней власти, новые драйверы экономики. И на бывшей Арамильской суконной фабрике сошлись эти векторы. В основе проекта – богатая история и традиции текстильного производства на Урале. В XIX веке жизнь этой фабрики началась именно с производства платков – главного героя фестиваля и предмета гардероба, который и сегодня не теряет актуальности", – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, его слова приводит пресс-служба. Третьяков считает, что этот проект имеет особое значение благодаря растущему интересу к отечественной модной индустрии. Арамильская суконная фабрика и базирующийся тут кластер становятся настоящей точкой притяжения людей: позволяют изучать историю текстильной промышленности, создавать на ее основе новые творческие продукты, в том числе в современной индустрии моды. Фестиваль прошел при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес").
https://ria.ru/20231108/ekaterinburg-1908176726.html
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свердловская область, россия, белоруссия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Свердловская область, Россия, Белоруссия, Твой бизнес – новости

Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области

© Фото : правительство Свердловской областиБолее 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области
Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : правительство Свердловской области
Более 200 платков представили художники на фестивале в Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На бывшей Арамильской суконной фабрике в Свердловской области на прошедших выходных прошел международный фестиваль "Красный плат", более 200 платков представили художники из России, Белоруссии, а также студенты вузов и учащиеся художественных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экспозиция доступна к просмотру до 15 сентября 2024 года.
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"Развитие творческих индустрий и кластеров, точек притяжения туристических потоков – сегодняшние приоритеты всех уровней власти, новые драйверы экономики. И на бывшей Арамильской суконной фабрике сошлись эти векторы. В основе проекта – богатая история и традиции текстильного производства на Урале. В XIX веке жизнь этой фабрики началась именно с производства платков – главного героя фестиваля и предмета гардероба, который и сегодня не теряет актуальности", – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, его слова приводит пресс-служба.
Третьяков считает, что этот проект имеет особое значение благодаря растущему интересу к отечественной модной индустрии. Арамильская суконная фабрика и базирующийся тут кластер становятся настоящей точкой притяжения людей: позволяют изучать историю текстильной промышленности, создавать на ее основе новые творческие продукты, в том числе в современной индустрии моды.
Фестиваль прошел при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес").
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