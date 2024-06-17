https://ria.ru/20240617/peskov-1953384312.html

Путин знал о назначении Якушева секретарем генсовета ЕР, сообщил Песков

Путин знал о назначении Якушева секретарем генсовета ЕР, сообщил Песков - РИА Новости, 17.06.2024

Путин знал о назначении Якушева секретарем генсовета ЕР, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин был в курсе решения партии "Единая Россия" назначить Владимира Якушева новым секретарем генерального совета партии, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:26

2024-06-17T12:26

2024-06-17T12:26

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в курсе решения партии "Единая Россия" назначить Владимира Якушева новым секретарем генерального совета партии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В субботу пресс-служба "Единой России" сообщила, что председатель партии Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии. "Это партийное решение, разумеется, президент был в курсе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о согласовании с Путиным назначения Якушева. Он также добавил, что не может комментировать в данном ключе решения партии. "Я предлагаю вам обратиться в партию со всеми этими вопросами", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, не помешает ли партии постоянное нахождение Якушева в Екатеринбурге. Ранее Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года. Отмечалось, что в соответствии с уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".

https://ria.ru/20240615/yakushev-1953181346.html

https://ria.ru/20240610/moskalkova-1952054501.html

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политика, россия, екатеринбург, республика алтай, владимир якушев, владимир путин, дмитрий песков, единая россия