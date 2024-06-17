https://ria.ru/20240617/peskov-1953380951.html

Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем

Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем - РИА Новости, 17.06.2024

Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда сделать процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:16

2024-06-17T12:16

2024-06-17T12:16

россия

сша

эван гершкович

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда сделать процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем закрытым. Ранее в понедельник в Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича, процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня. "Это решение суда, мы не можем это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему было принято решение закрыть судебный процесс над Гершковичем.

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков