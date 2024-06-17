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Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем - РИА Новости, 17.06.2024
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12:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/peskov-1953380951.html
Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем
Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем - РИА Новости, 17.06.2024
Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда сделать процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:16
2024-06-17T12:16
россия
сша
эван гершкович
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда сделать процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем закрытым. Ранее в понедельник в Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича, процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня. "Это решение суда, мы не можем это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему было принято решение закрыть судебный процесс над Гершковичем.
https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html
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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков
Россия, США, Эван Гершкович, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать решение суда по процессу над Гершковичем

Песков не стал комментировать решение суда по делу журналиста WSJ Гершковича

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда сделать процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем закрытым.
Ранее в понедельник в Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича, процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня.
"Это решение суда, мы не можем это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему было принято решение закрыть судебный процесс над Гершковичем.
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