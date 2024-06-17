https://ria.ru/20240617/peskov-1953380784.html
Россия будет работать со всеми, кто к этому готов, заявил Песков
Россия будет работать со всеми, кто к этому готов, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2024
Россия будет работать со всеми, кто к этому готов, заявил Песков
Россия будет продолжать работать со всеми странами, кто готов к этому, президент страны Владимир Путин открыт для диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:15
2024-06-17T12:15
2024-06-17T12:16
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия будет продолжать работать со всеми странами, кто готов к этому, президент страны Владимир Путин открыт для диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240617/peskov-1953380206.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия будет работать со всеми, кто к этому готов, заявил Песков
Песков: Россия будет продолжать работать со всеми, кто готов это делать