https://ria.ru/20240617/pensiya-1953410660.html
Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий
Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий - РИА Новости, 17.06.2024
Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:56
2024-06-17T13:56
2024-06-17T13:56
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, размере. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%. Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.
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россия, антон силуанов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий
Комитет ГД рекомендовал повысить военные пенсии с 1 октября в большем размере
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, размере.
Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий.
В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%.
Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.