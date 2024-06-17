https://ria.ru/20240617/pensiya-1953410660.html

Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий

Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий - РИА Новости, 17.06.2024

Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:56

2024-06-17T13:56

2024-06-17T13:56

россия

антон силуанов

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, размере. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%. Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.

https://ria.ru/20240615/pensii-1953057506.html

https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html

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россия, антон силуанов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество