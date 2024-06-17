https://ria.ru/20240617/pechen-1953531229.html

Врачи в Казани пересадили пациентке печень донора из Новосибирска

Врачи в Казани пересадили пациентке печень донора из Новосибирска - РИА Новости, 17.06.2024

Врачи в Казани пересадили пациентке печень донора из Новосибирска

Трансплантологи Республиканской клинической больницы Татарстана пересадили пациентке печень донора из Новосибирска, чтобы сократить риски, операцию начали,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:38

2024-06-17T21:38

2024-06-17T21:38

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

новосибирск

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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Трансплантологи Республиканской клинической больницы Татарстана пересадили пациентке печень донора из Новосибирска, чтобы сократить риски, операцию начали, когда донорский орган еще находился в полете, сообщает минздрав Татарстана. "Полторы недели назад главному внештатному трансплантологу минздрава Татарстана Александру Киршину позвонил руководитель программы трансплантации печени в Новосибирске Иван Поршенников. Он сообщил, что у них есть донорская печень, которую они сами в ближайшее время пересадить не успевают – команда хирургов из Новосибирска в тот день уже провела две сложнейшие трансплантации", - говорится в сообщении. Трансплантологи из двух городов оперативно решили вопросы логистики, чтобы максимально быстро доставить донорскую печень из Новосибирска в Казань, между которыми более двух тысяч километров. "Предельный срок холодовой консервации донорской печени составляет около 12 часов. Это срок от начала охлаждения печени в организме посмертного донора до момента включения печени в кровоток в организме реципиента. Конечно, возможно и удлинение этих сроков, но в этом случае возрастают риски того, что такая печень "не заработает" в новом организме", - рассказал Киршин. Специалисты договорились, что пока трансплантолог из Новосибирска будет лететь с донорским органом в Казань, врачи Республиканской клинической больницы под руководством Киршина удалят поврежденный орган и подготовят реципиента к пересадке. Реципиент - 42-летняя жительница Татарстана остро нуждалась в пересадке донорского органа. Согласно лабораторным данным, без трансплантации она прожила бы не более трех месяцев. Трансплантологи сверили часы и начали операцию. За 75 минут поврежденная печень пациентки была удалена. Машина скорой помощи на летном поле в Казани встретила трансплантолога из Новосибирска с донорской печенью. Еще через 15 минут драгоценный груз был в операционной. Две команды врачей объединили усилия, и уже через 20 минут в напряженной тишине операционной прозвучала команда: "Пуск!" и донорский орган ожил. Как отметили в минздраве Татарстана, послеоперационный период прошел благополучно. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948240030.html

https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947758624.html

республика татарстан (татарстан)

новосибирск

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республика татарстан (татарстан), новосибирск