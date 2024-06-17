https://ria.ru/20240617/pavodki-1953509276.html
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка - РИА Новости, 17.06.2024
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка
В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:58
2024-06-17T18:58
2024-06-17T18:58
происшествия
тюменская область
иртыш (река)
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_0:1:2537:1428_1920x0_80_0_0_20eee7d2e80b4640881700fc0893b068.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. "На территории Тюменской области остаются подтопленными 401 дом, 617 приусадебных участков, 67 дачных домов, 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 56 человек, в том числе 13 детей", - указано в сообщении. Отмечается, что в регионе ведется дезинфекция освободившихся от воды территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 523 приусадебных участка. Сотрудники МЧС России продолжают ежедневно мониторить состояние дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, находящихся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. В интервью РИА Новости 6 июня Александр Моор сообщил, что пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный, исторического подъема там не ожидается. По предварительным данным, всего в регионе было потоплено 842 дома.
https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html
тюменская область
иртыш (река)
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_316:0:2220:1428_1920x0_80_0_0_c952f22b995627672420683c08bab2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, иртыш (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Иртыш (река), Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка
В Тюменской области 401 жилых домов остаются затопленными из-за паводка