https://ria.ru/20240617/pavodki-1953509276.html

В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка

В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка - РИА Новости, 17.06.2024

В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка

В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:58

2024-06-17T18:58

2024-06-17T18:58

происшествия

тюменская область

иртыш (река)

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_0:1:2537:1428_1920x0_80_0_0_20eee7d2e80b4640881700fc0893b068.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. "На территории Тюменской области остаются подтопленными 401 дом, 617 приусадебных участков, 67 дачных домов, 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 56 человек, в том числе 13 детей", - указано в сообщении. Отмечается, что в регионе ведется дезинфекция освободившихся от воды территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 523 приусадебных участка. Сотрудники МЧС России продолжают ежедневно мониторить состояние дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, находящихся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. В интервью РИА Новости 6 июня Александр Моор сообщил, что пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный, исторического подъема там не ожидается. По предварительным данным, всего в регионе было потоплено 842 дома.

https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html

тюменская область

иртыш (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, иртыш (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024