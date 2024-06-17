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В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка - РИА Новости, 17.06.2024
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18:58 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/pavodki-1953509276.html
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка - РИА Новости, 17.06.2024
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка
В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:58
2024-06-17T18:58
происшествия
тюменская область
иртыш (река)
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области. "На территории Тюменской области остаются подтопленными 401 дом, 617 приусадебных участков, 67 дачных домов, 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 56 человек, в том числе 13 детей", - указано в сообщении. Отмечается, что в регионе ведется дезинфекция освободившихся от воды территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 523 приусадебных участка. Сотрудники МЧС России продолжают ежедневно мониторить состояние дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, находящихся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. В интервью РИА Новости 6 июня Александр Моор сообщил, что пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный, исторического подъема там не ожидается. По предварительным данным, всего в регионе было потоплено 842 дома.
https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html
тюменская область
иртыш (река)
тобол (река)
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происшествия, тюменская область, иртыш (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Иртыш (река), Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области более 400 домов остаются затопленными из-за паводка

В Тюменской области 401 жилых домов остаются затопленными из-за паводка

© Сергей ШабуровРазлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области
© Сергей Шабуров
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. В Тюменской области из-за весеннего паводка на реках остаются подтопленными 401 жилой и 67 дачных домов, сообщает данные мониторинга на понедельник пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области.
"На территории Тюменской области остаются подтопленными 401 дом, 617 приусадебных участков, 67 дачных домов, 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 56 человек, в том числе 13 детей", - указано в сообщении.
Отмечается, что в регионе ведется дезинфекция освободившихся от воды территорий. Всего продезинфицировано 423 жилых дома и 523 приусадебных участка. Сотрудники МЧС России продолжают ежедневно мониторить состояние дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, находящихся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. В интервью РИА Новости 6 июня Александр Моор сообщил, что пик паводка уже прошел, самые напряженные дни регион пережил, причем благодаря своевременно принятым превентивным мерам пережил с наименьшими потерями, чем они могли быть. По его словам, на реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже высокий, но не критичный, исторического подъема там не ожидается. По предварительным данным, всего в регионе было потоплено 842 дома.
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ПроисшествияТюменская областьИртыш (река)Тобол (река)Александр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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