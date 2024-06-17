Рейтинг@Mail.ru
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:41 17.06.2024 (обновлено: 22:28 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу - РИА Новости, 17.06.2024
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:41
2024-06-17T22:28
туризм
ирина волк
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_562:630:2635:1796_1920x0_80_0_0_1c81a337088912f142d328bf7d2b96ce.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Согласно полученному ответу, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", — заявила она. По словам представителя МВД, сбой, с которым связаны ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранили еще в прошлом году.Среди несоответствий написании имен и фамилий Волк указала употребление буквы "ё" и ее неправильную транслитерацию. Так, эту букву должны указывать в загранпаспорте, если она есть в свидетельстве о рождении или паспорте гражданина.При обнаружении ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта, Волк посоветовала обращаться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт должны оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html
https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
Туризм, Ирина Волк, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новости - Туризм
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу

Волк: затруднения при выезде россиян за границу не носят массовый характер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Согласно полученному ответу, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", — заявила она.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Стало известно, почему в России на границе изымают загранпаспорта
12 июня, 12:01
По словам представителя МВД, сбой, с которым связаны ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранили еще в прошлом году.
Среди несоответствий написании имен и фамилий Волк указала употребление буквы "ё" и ее неправильную транслитерацию. Так, эту букву должны указывать в загранпаспорте, если она есть в свидетельстве о рождении или паспорте гражданина.
При обнаружении ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта, Волк посоветовала обращаться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт должны оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт
4 июня, 16:04
 
ТуризмИрина ВолкРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала