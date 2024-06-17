https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html

МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу

МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу - РИА Новости, 17.06.2024

МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу

Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:41

2024-06-17T15:41

2024-06-17T22:28

туризм

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Согласно полученному ответу, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", — заявила она. По словам представителя МВД, сбой, с которым связаны ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранили еще в прошлом году.Среди несоответствий написании имен и фамилий Волк указала употребление буквы "ё" и ее неправильную транслитерацию. Так, эту букву должны указывать в загранпаспорте, если она есть в свидетельстве о рождении или паспорте гражданина.При обнаружении ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта, Волк посоветовала обращаться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт должны оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.

https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм