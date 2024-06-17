https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу - РИА Новости, 17.06.2024
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:41
2024-06-17T15:41
2024-06-17T22:28
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ирина волк
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Согласно полученному ответу, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", — заявила она. По словам представителя МВД, сбой, с которым связаны ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранили еще в прошлом году.Среди несоответствий написании имен и фамилий Волк указала употребление буквы "ё" и ее неправильную транслитерацию. Так, эту букву должны указывать в загранпаспорте, если она есть в свидетельстве о рождении или паспорте гражданина.При обнаружении ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта, Волк посоветовала обращаться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт должны оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
Туризм, Ирина Волк, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новости - Туризм
МВД прокомментировало проблемы с паспортами при выезде россиян за границу
Волк: затруднения при выезде россиян за границу не носят массовый характер
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Затруднения при выезде за границу у россиян не носят массовый характер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале
.
"Согласно полученному ответу, в настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", — заявила она.
По словам представителя МВД, сбой, с которым связаны ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранили еще в прошлом году.
Среди несоответствий написании имен и фамилий Волк указала употребление буквы "ё" и ее неправильную транслитерацию. Так, эту букву должны указывать в загранпаспорте, если она есть в свидетельстве о рождении или паспорте гражданина.
При обнаружении ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта, Волк посоветовала обращаться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт должны оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.