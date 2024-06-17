В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма
Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12, сообщили в Министерстве здравоохранения области.
"По состоянию на 22:00 в медучреждения поступили 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших четырех человек) с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами принимаются все необходимые меры", — говорится в заявлении.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода.
Управление Роспотребнадзора по региону сообщило о проведении эпидемиологического расследования. По данным ведомства, пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" производства ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Продукцию, которая могла вызвать признаки ботулизма, изымают со склада магазина. СУ СК по области возбудило уголовное дело.
Массовое отравление в Москве
В понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице 121 человек обратился за медпомощью с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для жизни нет.
Депздрав города и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Последнее установило, что заболевшие, обратившиеся к врачам за последние несколько дней, употребляли в пищу продукцию ООО "Локалкитчен" (салат лобио) и "Гастропорт" (салат с тунцом, фасолью и яблоком).
Роскачество начало исследование консервированного тунца, в том числе на ботулизм.
Накануне следователи провели обыски на территории, прилегающей к складским помещениям компании — фигуранта дела о случаях пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.