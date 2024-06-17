Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 17.06.2024 (обновлено: 23:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953535826.html
В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма
В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма - РИА Новости, 17.06.2024
В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма
Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12, сообщили в Министерстве здравоохранения области. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:35
2024-06-17T23:43
нижний новгород
происшествия
москва
нижегородская область
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12, сообщили в Министерстве здравоохранения области."По состоянию на 22:00 в медучреждения поступили 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших четырех человек) с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами принимаются все необходимые меры", — говорится в заявлении.Управление Роспотребнадзора по региону сообщило о проведении эпидемиологического расследования. По данным ведомства, пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" производства ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Продукцию, которая могла вызвать признаки ботулизма, изымают со склада магазина. СУ СК по области возбудило уголовное дело.Массовое отравление в МосквеВ понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице 121 человек обратился за медпомощью с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для жизни нет.Депздрав города и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Последнее установило, что заболевшие, обратившиеся к врачам за последние несколько дней, употребляли в пищу продукцию ООО "Локалкитчен" (салат лобио) и "Гастропорт" (салат с тунцом, фасолью и яблоком).Роскачество начало исследование консервированного тунца, в том числе на ботулизм.Накануне следователи провели обыски на территории, прилегающей к складским помещениям компании — фигуранта дела о случаях пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520184.html
https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
нижний новгород
москва
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, происшествия, москва, нижегородская область, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), роскачество, заражение ботулизмом в москве
Нижний Новгород, Происшествия, Москва, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Роскачество, Заражение ботулизмом в Москве
В Нижегородской области у 12 человек выявили признаки ботулизма

Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Число нижегородцев, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, выросло до 12, сообщили в Министерстве здравоохранения области.
"По состоянию на 22:00 в медучреждения поступили 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших четырех человек) с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами принимаются все необходимые меры", — говорится в заявлении.
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Казани у шести человек выявили признаки ботулизма
Вчера, 20:01

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило о проведении эпидемиологического расследования. По данным ведомства, пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" производства ООО "Локалкитчен", заказанный через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")". Продукцию, которая могла вызвать признаки ботулизма, изымают со склада магазина. СУ СК по области возбудило уголовное дело.
Вкусвилл
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
16 июня, 17:36

Массовое отравление в Москве

В понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице 121 человек обратился за медпомощью с симптомами отравления. При этом 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, угрозы для жизни нет.
Депздрав города и столичное управление Роспотребнадзора расследуют ситуацию. Последнее установило, что заболевшие, обратившиеся к врачам за последние несколько дней, употребляли в пищу продукцию ООО "Локалкитчен" (салат лобио) и "Гастропорт" (салат с тунцом, фасолью и яблоком).
Роскачество начало исследование консервированного тунца, в том числе на ботулизм.
Накануне следователи провели обыски на территории, прилегающей к складским помещениям компании — фигуранта дела о случаях пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
Вчера, 14:56
 
Нижний НовгородПроисшествияМоскваНижегородская областьАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)РоскачествоЗаражение ботулизмом в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала