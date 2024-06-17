https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520949.html

СК завел уголовное дело после случаев отравления салатом в Нижнем Новгороде

СК завел уголовное дело после случаев отравления салатом в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.06.2024

СК завел уголовное дело после случаев отравления салатом в Нижнем Новгороде

Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отравления 4 нижегородцев после употребления "Салата лобио", сообщает СУСК РФ по области. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:05

2024-06-17T20:05

2024-06-17T20:17

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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УФА, 17 июн - РИА Новости. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отравления 4 нижегородцев после употребления "Салата лобио", сообщает СУСК РФ по области.Ранее в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщали, что четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они – в отделении реанимации, врачи делают все необходимое.Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование. В ведомстве сообщали, что люди отравились "Салатом лобио", специалисты изымают этот салат со склада магазина. Также установили круг лиц, которые купили данный продукт.Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает областной следком в своём Telegram-канале.По данным следствия, в период с 16 по 17 июня в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены 4 человека. Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки."В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются места реализации продукции с целью её дальнейшего изъятия", - говорится в релизе.К проверке подключилась и областная прокуратура.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество