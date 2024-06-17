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Кубанские производители промпродукции увеличили объем отгрузки на треть - РИА Новости, 17.06.2024
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Краснодарский край
 
18:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/otgruzki-1953498811.html
Кубанские производители промпродукции увеличили объем отгрузки на треть
Кубанские производители промпродукции увеличили объем отгрузки на треть - РИА Новости, 17.06.2024
Кубанские производители промпродукции увеличили объем отгрузки на треть
Производители промышленной продукции в Краснодарском крае увеличили объем отгрузки на треть, реализовав за четыре месяца этого года продукции на 183,4 миллиарда РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:16
2024-06-17T18:16
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Производители промышленной продукции в Краснодарском крае увеличили объем отгрузки на треть, реализовав за четыре месяца этого года продукции на 183,4 миллиарда рублей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Промышленные предприятия региона увеличили объем отгрузки на треть. За четыре месяца 2024 года они реализовали продукции на 183,4 миллиарда рублей с ростом более 31%. Это результат переориентации цепочек реализации, налаживания новых поставок, расширения партнерских отношений на внутреннем и внешнем рынках", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что на поддержку высокотехнологичных и импортозамещающих производств за два года направлено свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий из краевого бюджета и льготных займов регионального Фонда развития промышленности. Рост реализации демонстрируют практически все отрасли промышленности, добавил Кондратьев. Наиболее значительный рост отмечается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 3,5 раза, у предприятий радиоэлектронной промышленности – в 2,7 раза, медицинской и прочей продукции – в 1,9 раза. Положительную динамику демонстрирует и индекс промышленного производства по краю. За четыре месяца 2024 года он составил 101,7% относительно аналогичного периода прошлого года, добавляют власти.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности

Кубанские производители промпродукции увеличили объем отгрузки на треть

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© POOL
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Производители промышленной продукции в Краснодарском крае увеличили объем отгрузки на треть, реализовав за четыре месяца этого года продукции на 183,4 миллиарда рублей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Промышленные предприятия региона увеличили объем отгрузки на треть. За четыре месяца 2024 года они реализовали продукции на 183,4 миллиарда рублей с ростом более 31%. Это результат переориентации цепочек реализации, налаживания новых поставок, расширения партнерских отношений на внутреннем и внешнем рынках", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он отметил, что на поддержку высокотехнологичных и импортозамещающих производств за два года направлено свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий из краевого бюджета и льготных займов регионального Фонда развития промышленности.
Рост реализации демонстрируют практически все отрасли промышленности, добавил Кондратьев. Наиболее значительный рост отмечается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 3,5 раза, у предприятий радиоэлектронной промышленности – в 2,7 раза, медицинской и прочей продукции – в 1,9 раза.
Положительную динамику демонстрирует и индекс промышленного производства по краю. За четыре месяца 2024 года он составил 101,7% относительно аналогичного периода прошлого года, добавляют власти.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
16 ноября 2023, 01:14
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевФонд развития промышленности
 
 
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