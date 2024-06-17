https://ria.ru/20240617/opros-1953511791.html

Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу

Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу - РИА Новости, 17.06.2024

Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу

Четыре из десяти американцев заявили, что вердикт экс-президенту США Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:11

2024-06-17T19:11

2024-06-17T19:11

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре из десяти американцев заявили, что вердикт экс-президенту США Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса, проведенного изданием Politico и компанией Ipsos. Согласно данным опроса, 40% респондентов заявили, что вердикт в отношении Трампа не окажет никакого влияния на поддержку ими того или иного кандидата. Еще 22% опрошенных сказали, что после вынесения вердикта с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа, при этом 6% проголосуют за него даже с большей готовностью. Опрос проводился 7-9 июня среди 1027 жителей США от 18 лет и старше. Погрешность составляет 3,2 процентных пункта. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа вновь выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html

https://radiosputnik.ru/20240614/tramp-1952812842.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден