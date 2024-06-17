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Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу - РИА Новости, 17.06.2024
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19:11 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/opros-1953511791.html
Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу
Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу - РИА Новости, 17.06.2024
Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу
Четыре из десяти американцев заявили, что вердикт экс-президенту США Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:11
2024-06-17T19:11
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре из десяти американцев заявили, что вердикт экс-президенту США Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса, проведенного изданием Politico и компанией Ipsos. Согласно данным опроса, 40% респондентов заявили, что вердикт в отношении Трампа не окажет никакого влияния на поддержку ими того или иного кандидата. Еще 22% опрошенных сказали, что после вынесения вердикта с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа, при этом 6% проголосуют за него даже с большей готовностью. Опрос проводился 7-9 июня среди 1027 жителей США от 18 лет и старше. Погрешность составляет 3,2 процентных пункта. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа вновь выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html
https://radiosputnik.ru/20240614/tramp-1952812842.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Опрос: 40 процентов респондентов не изменят решение после вердикта Трампу

Опрос: 40% респондентов заявили, что вердикт Трампу не повлияет на их выбор

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре из десяти американцев заявили, что вердикт экс-президенту США Дональду Трампу не повлияет на их решение отдать голос конкретному кандидату на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса, проведенного изданием Politico и компанией Ipsos.
Согласно данным опроса, 40% респондентов заявили, что вердикт в отношении Трампа не окажет никакого влияния на поддержку ими того или иного кандидата. Еще 22% опрошенных сказали, что после вынесения вердикта с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа, при этом 6% проголосуют за него даже с большей готовностью.
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена
15 июня, 16:22
Опрос проводился 7-9 июня среди 1027 жителей США от 18 лет и старше. Погрешность составляет 3,2 процентных пункта.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа вновь выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
Президент РФ Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп. Архив - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Трамп оценил свои отношения с Путиным
14 июня, 11:19
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин прокомментировал преследование Трампа в США
5 июня, 20:43
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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