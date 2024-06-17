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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:24
2024-06-17T07:24
2024-06-17T07:24
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 1.23 мск. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников