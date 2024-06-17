https://ria.ru/20240617/obstrel-1953513858.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.06.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в понедельник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая снаряды кассетного типа, по Петровскому району Донецка,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:23

2024-06-17T19:23

2024-06-17T19:23

петровский район

донецк

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая снаряды кассетного типа, по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. После этого в промежутке с 14.45 по 15.10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров, два из них - кассетного типа. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия