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Минпромторг проверит данные о росте цен на оборудование для ТЭС - РИА Новости, 17.06.2024
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16:26 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/oborudovanie-1953457971.html
Минпромторг проверит данные о росте цен на оборудование для ТЭС
Минпромторг проверит данные о росте цен на оборудование для ТЭС - РИА Новости, 17.06.2024
Минпромторг проверит данные о росте цен на оборудование для ТЭС
Минпромторг проводит оценку информации о росте цен на оборудование для ТЭС, по завершении работы представит доклад заместителю председателя правительства РФ... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:26
2024-06-17T16:26
экономика
россия
александр новак
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минпромторг проводит оценку информации о росте цен на оборудование для ТЭС, по завершении работы представит доклад заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минэнерго РФ предложило правительству рассмотреть возможность "снижения требований по локализации" для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих "на краткосрочном горизонте планирования", сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку, с которым ознакомилось издание. Сниккарс также попросил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для "обеспечения потребностей отрасли". По данным газеты, вопросы роста цен на оборудование и срыва сроков поставок обсуждались 22 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В пресс-службе Минпромторга подтвердили РИА Новости, что министерство прорабатывает поручение Новака, данное в рамках последней очной правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. "В настоящий момент проводится оценка информации о росте цен на данное оборудование... По завершению данной работы соответствующий доклад будет представлен заместителю председателя правительства РФ А.В. Новаку", - пояснили в министерстве. Там также отметили, что, согласно данным из совместного доклада ФАС России и Минпромторга, изменение средневзвешенных цен в прошлом году на оборудование генерирующих объектов по отношению к 2022 году в зависимости от типа (вида) оборудования серьезно варьировалось. "До половины роста стоимости составляют затраты на монтаж оборудования и другие сопутствующие услуги, издержки на которые возросли в последние годы", - подчеркнули в пресс-службе Минпромторга. По данным "Совета производителей энергии" (объединяет крупные генерирующие компании), доля отечественной продукции в энергетическом машиностроении к 2024 году должна была достигнуть 75% с 45% на момент начала реализации программы импортозамещения, в электротехнической промышленности - 90% против 60%, в секторе оборудования и материалов для систем накопления и хранения электроэнергии - 80% к 50%.
https://ria.ru/20240530/statistika-1949243325.html
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экономика, россия, александр новак, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минпромторг проверит данные о росте цен на оборудование для ТЭС

Минпромторг начал проверку данных о росте цен на оборудование для ТЭС

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минпромторг проводит оценку информации о росте цен на оборудование для ТЭС, по завершении работы представит доклад заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минэнерго РФ предложило правительству рассмотреть возможность "снижения требований по локализации" для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих "на краткосрочном горизонте планирования", сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку, с которым ознакомилось издание.
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Сниккарс также попросил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для "обеспечения потребностей отрасли". По данным газеты, вопросы роста цен на оборудование и срыва сроков поставок обсуждались 22 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
В пресс-службе Минпромторга подтвердили РИА Новости, что министерство прорабатывает поручение Новака, данное в рамках последней очной правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. "В настоящий момент проводится оценка информации о росте цен на данное оборудование... По завершению данной работы соответствующий доклад будет представлен заместителю председателя правительства РФ А.В. Новаку", - пояснили в министерстве.
Там также отметили, что, согласно данным из совместного доклада ФАС России и Минпромторга, изменение средневзвешенных цен в прошлом году на оборудование генерирующих объектов по отношению к 2022 году в зависимости от типа (вида) оборудования серьезно варьировалось.
"До половины роста стоимости составляют затраты на монтаж оборудования и другие сопутствующие услуги, издержки на которые возросли в последние годы", - подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.
По данным "Совета производителей энергии" (объединяет крупные генерирующие компании), доля отечественной продукции в энергетическом машиностроении к 2024 году должна была достигнуть 75% с 45% на момент начала реализации программы импортозамещения, в электротехнической промышленности - 90% против 60%, в секторе оборудования и материалов для систем накопления и хранения электроэнергии - 80% к 50%.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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