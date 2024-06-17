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Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО - РИА Новости, 17.06.2024
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09:16 17.06.2024
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Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО
Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО - РИА Новости, 17.06.2024
Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО
Брянская область передала Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" Минобороны РФ специальное оборудование для решения боевых задач специальной военной РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:16
2024-06-17T09:16
надежные люди
брянская область
россия
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Брянская область передала Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" Минобороны РФ специальное оборудование для решения боевых задач специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, представители Народного фронта передали Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" министерства обороны России средства для радиоэлектронной борьбы на сумму более 200 миллионов рублей. Это высокотехнологичное оборудование необходимо для защиты нашей границы. Также благотворительным фондом "Во имя Отечества" закуплены инфракрасные прицелы, фонари-прожекторы и другое", – говорится в сообщении. По данным властей, оборудование приобреталось по заявкам военных благодаря губернатору, предпринимателям и жителям региона. Богомаз поблагодарил за службу сотрудников всех силовых ведомств, которые работают на территории Брянской области и выполняют задачи специальной военной операции. Отмечается, что пограничники выразили благодарность за оказанную помощь и подчеркнули, что все спецсредства помогут нести службу по охране государственной границы от внешних воздействий.
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брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Надежные люди, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО

© Фото : Правительство Брянской областиБрянская область передала пограничникам и бойцам СВО оборудование для боевых задач
Брянская область передала пограничникам и бойцам СВО оборудование для боевых задач - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Правительство Брянской области
Брянская область передала пограничникам и бойцам СВО оборудование для боевых задач
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Брянская область передала Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" Минобороны РФ специальное оборудование для решения боевых задач специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, представители Народного фронта передали Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" министерства обороны России средства для радиоэлектронной борьбы на сумму более 200 миллионов рублей. Это высокотехнологичное оборудование необходимо для защиты нашей границы. Также благотворительным фондом "Во имя Отечества" закуплены инфракрасные прицелы, фонари-прожекторы и другое", – говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Брянской областиОборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации
Оборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Правительство Брянской области
Оборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации
По данным властей, оборудование приобреталось по заявкам военных благодаря губернатору, предпринимателям и жителям региона. Богомаз поблагодарил за службу сотрудников всех силовых ведомств, которые работают на территории Брянской области и выполняют задачи специальной военной операции.
Отмечается, что пограничники выразили благодарность за оказанную помощь и подчеркнули, что все спецсредства помогут нести службу по охране государственной границы от внешних воздействий.
© Фото : Правительство Брянской областиОборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации
Оборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Правительство Брянской области
Оборудование для боевых задач из Брянской области пограничникам и бойцам спецоперации
 
Надежные людиБрянская областьРоссияАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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