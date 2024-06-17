https://ria.ru/20240617/oborudovanie-1953323160.html

Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО

Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО - РИА Новости, 17.06.2024

Брянская область передала спецоборудование пограничникам и бойцам СВО

Брянская область передала Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" Минобороны РФ специальное оборудование для решения боевых задач специальной военной РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:16

2024-06-17T09:16

2024-06-17T09:16

надежные люди

брянская область

россия

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Брянская область передала Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" Минобороны РФ специальное оборудование для решения боевых задач специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства области. "Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, представители Народного фронта передали Пограничному управлению ФСБ и группировке "Брянск" министерства обороны России средства для радиоэлектронной борьбы на сумму более 200 миллионов рублей. Это высокотехнологичное оборудование необходимо для защиты нашей границы. Также благотворительным фондом "Во имя Отечества" закуплены инфракрасные прицелы, фонари-прожекторы и другое", – говорится в сообщении. По данным властей, оборудование приобреталось по заявкам военных благодаря губернатору, предпринимателям и жителям региона. Богомаз поблагодарил за службу сотрудников всех силовых ведомств, которые работают на территории Брянской области и выполняют задачи специальной военной операции. Отмечается, что пограничники выразили благодарность за оказанную помощь и подчеркнули, что все спецсредства помогут нести службу по охране государственной границы от внешних воздействий.

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)