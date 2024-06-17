https://ria.ru/20240617/neft-1952999781.html

"Конец эпохи": саудиты нанесли мощный удар по нефтедоллару

"Конец эпохи": саудиты нанесли мощный удар по нефтедоллару - РИА Новости, 17.06.2024

"Конец эпохи": саудиты нанесли мощный удар по нефтедоллару

Срок действия Соглашения о безопасности, подписанного Саудовской Аравией и США 8 июня 1974-го, истек, и продлевать его Эр-Рияд отказался. Этот документ обязывал РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:02

экономика

саудовская аравия

сша

китай

опек

нефть

доллар

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Срок действия Соглашения о безопасности, подписанного Саудовской Аравией и США 8 июня 1974-го, истек, и продлевать его Эр-Рияд отказался. Этот документ обязывал саудитов продавать нефть только за доллары. Теперь такого ограничения нет. Что это изменит и почему Россия и БРИКС в результате выиграют — в материале РИА Новости.Что за сделкаСоглашение предусматривало создание двух совместных комиссий — по экономическому сотрудничеству и военным потребностям Саудовской Аравии.Это помогло стабилизировать ситуацию после потрясений, вызванных отменой золотого стандарта в США в 1971-м и кризисом 1973-1974-го. Тогда буквально за несколько дней мировой рынок нефти погрузился в хаос. Американцы стояли в длинных очередях, чтобы купить бензин, котировки черного золота взлетели более чем в три раза."Соглашение позволило США получать гарантированные объемы сырья по хорошей цене, не допуская рисков эмбарго, а Саудовская Аравия приобрела интеллектуального, технологического союзника и чрезвычайно разбогатела", — отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.Сделка ознаменовала максимально тесное сотрудничество: саудиты продают нефть исключительно за доллары, Вашингтон поддерживает Эр-Рияд, в том числе вооружением. США заметно расширили глобальное экономическое влияние — началась эпоха "нефтедоллара".Веские причиныОтказ от продления соглашения не стал неожиданным. Об этом в прошлом году предупреждал министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан на Всемирном экономическом форуме в Давосе."У американцев колоссальный государственный внешний долг и двойной дефицит: внешней торговли — импортируют больше, чем экспортируют, плюс одновременно бюджетный. Это грозит обесцениванием национальной валюты в долгосрочной перспективе", — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Вдобавок Эр-Рияд уже давно — не слабый региональный игрок, а важнейший нефтяной экспортер, чьи решения являются определяющими в картеле ОПЕК — значит, и во всем мире.Наконец, саудитам очень не понравились антироссийские санкции и "милитаризация" доллара."Каждый понимает и видит: то, что было незыблемым еще пять-десять лет назад, сейчас меняется или вообще сходит на нет. Это касается практически всех аспектов мирового порядка и законов. Тут не отдельная история Эр-Риярда, решившего вдруг "выйти из-под ига американского тоталитаризма". Таковы реалии современного мира, где зависимость от одного-двух партнеров — лишний риск пострадать от довольно быстро меняющегося "политического ветра", — говорит Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Отказ от нефтедолларового договора — это диверсификация рисков в условиях геополитической нестабильности и американских санкций.Мультивалютные платежиЭкономисты подчеркивают: разрыв полувекового договора — серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай и другие страны все активней переходят на национальные денежные единицы во взаиморасчетах. В 2023-м уже 20% нефти в мире покупали не за доллар.Теперь саудиты могут продавать черное золото за любую валюту. В частности, Эр-Рияд давно обсуждает с Китаем оплату в юанях."Это объясняется большими поставками нефти в КНР. В США саудиты отправляют 350-500 тысяч баррелей в сутки (в феврале — 348, в марте — 373). А в Китай — 1,6-1,8 миллиона (86 миллионов тонн в 2023-м). Если договорятся, нефтедоллар получит сильнейший удар", — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Рассматривают и цифровую валюту, например биткоин. Недавно Саудовская Аравия объявила об участии в проекте mBridge, который направлен на облегчение мгновенных трансграничных платежей и валютных операций с использованием технологии распределенного реестра. Масштабы "бездолларовых" расчетов по сырьевым товарам в рамках новой технологии будут расти.Такая диверсификация особенно важна с учетом того, что Саудовская Аравия уже одной ногой в БРИКС. Именно туда, по мнению наблюдателей, Эр-Рияд и направит освободившиеся "мощности".Доллар же станет быстрее терять влияние, и, как следствие, финансовые рынки США ослабеют. Сокращение оборота американской валюты подорвет способность Вашингтона включать печатный станок и накапливать госдолг, а также зарабатывать на экспорте. Очков главной резервной валюте это явно не добавит.

https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html

https://ria.ru/20240606/embargo-1950773009.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, саудовская аравия, сша, китай, опек, нефть, доллар