НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Столтенберг: страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — приводит газета слова генсека альянса.
Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.
Генсека НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.
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"И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.