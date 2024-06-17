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НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - РИА Новости, 17.06.2024
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02:19 17.06.2024 (обновлено: 02:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - РИА Новости, 17.06.2024
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T02:19
2024-06-17T02:48
в мире
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph."Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — приводит газета слова генсека альянса.Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.Генсека НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов."И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240617/yao-1953300570.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, китай
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Китай
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность

Столтенберг: страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — приводит газета слова генсека альянса.
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Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.
Генсека НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.
«
"И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. И, конечно, это влечет за собой последствия", — приводит газета слова Столтенберга.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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