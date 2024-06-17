https://ria.ru/20240617/naemniki-1953336096.html

Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников

Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников - РИА Новости, 17.06.2024

Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников

Басманный суд Москвы зарегистрировал еще четыре материала о заочном аресте иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:12

2024-06-17T10:12

2024-06-17T10:15

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал еще четыре материала о заочном аресте иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступили ходатайства о заочном аресте Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т.", - сказано в картотеке. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах. Согласно открытым данным, Михаил Мильман - израильский наемник, имеет гражданство Украины и Израиля, родом из Донецка. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.

https://rsport.ria.ru/20240604/sud-1950369269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, украина