https://ria.ru/20240617/naemniki-1953336096.html
Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников
Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников - РИА Новости, 17.06.2024
Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников
Басманный суд Москвы зарегистрировал еще четыре материала о заочном аресте иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:12
2024-06-17T10:12
2024-06-17T10:15
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал еще четыре материала о заочном аресте иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступили ходатайства о заочном аресте Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т.", - сказано в картотеке. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах. Согласно открытым данным, Михаил Мильман - израильский наемник, имеет гражданство Украины и Израиля, родом из Донецка. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
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Следствие попросило суд заочно арестовать еще четырех иностранных наемников
Суд в Москве зарегистрировал 4 материала о заочном аресте иностранных наемников