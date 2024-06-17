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МТПП: сотрудничество Китая и России поддерживается на всех уровнях - РИА Новости, 17.06.2024
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16:03 17.06.2024 (обновлено: 17:07 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mtpp-1953448670.html
МТПП: сотрудничество Китая и России поддерживается на всех уровнях
МТПП: сотрудничество Китая и России поддерживается на всех уровнях - РИА Новости, 17.06.2024
МТПП: сотрудничество Китая и России поддерживается на всех уровнях
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) появится центр компетенций по Китаю, учитывая сотрудничество КНР и России на уровне бизнеса, сообщил президент... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:03
2024-06-17T17:07
владимир платонов
китай
россия
москва
технологии
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) появится центр компетенций по Китаю, учитывая сотрудничество КНР и России на уровне бизнеса, сообщил президент МТПП Владимир Платонов."Учитывая постоянно растущий поток китайских предпринимателей, МТПП решила открыть специальный центр компетенций по Китаю. Логистика, банковские платежи, реклама, маркетинг – те направления, по которым китайским бизнесменам, приезжающим в Россию, требуется помощь. Адаптировать свой продукт, найти правильное решение по логистике, банковским платежам, рекламе; даже найти хорошего переводчика часто бывает очень непросто. Мы приняли решение собрать верифицированные, надежные компании, которые обеспечивают работу с Китаем в России. Они помогут все это реализовать", – сказал он.Как подчеркнул Платонов, высокий уровень сотрудничества между Китаем и Россией поддерживается на всех уровнях – не только государственном и муниципальном, но и на уровне малого бизнеса двух стран."Отрадно отметить, что за последний год допандемийный уровень нашего взаимодействия с китайскими партнерами восстановился и даже был превзойден. В МТПП мы еженедельно принимаем множество бизнес-миссий и делегаций, ориентированных на работу в различных отраслях экономики. Это связано с тем, что Москва, где создана чрезвычайно удобная организационно-финансовая, логистическая, информационная инфраструктура, предоставляет предпринимателям широкий набор налоговых, финансовых, имущественных льгот, что дает возможности быстрой интеграции в городскую экономику малого и среднего бизнеса, берущего на себя функции поставщиков комплектующих и софта, сервисной и логистической поддержки и множество других направлений", - пояснил он.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая обсудил с секретарем пекинского горкома КПК Инем Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц.Как написал Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. На Москву пришлось больше 40% от общего товарооборота между странами. Также он отметил темпы восстановления турпотока из Китая в Москву: в 2023 году в российской столице побывали свыше 244 тысяч китайских туристов – почти в пять с половиной раз больше, чем в 2022-м."Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры – прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов. Важным направлением остается здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями московских больниц и ведущими специалистами китайских клиник. Расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах", – добавил мэр Москвы.
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владимир платонов, китай, россия, москва, технологии, московская торгово-промышленная палата
Владимир Платонов, Китай, Россия, Москва, Технологии, Московская торгово-промышленная палата

МТПП: сотрудничество Китая и России поддерживается на всех уровнях

© Фото : пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов
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МОСКВА, 17 июня - РИА Новости. В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) появится центр компетенций по Китаю, учитывая сотрудничество КНР и России на уровне бизнеса, сообщил президент МТПП Владимир Платонов.
"Учитывая постоянно растущий поток китайских предпринимателей, МТПП решила открыть специальный центр компетенций по Китаю. Логистика, банковские платежи, реклама, маркетинг – те направления, по которым китайским бизнесменам, приезжающим в Россию, требуется помощь. Адаптировать свой продукт, найти правильное решение по логистике, банковским платежам, рекламе; даже найти хорошего переводчика часто бывает очень непросто. Мы приняли решение собрать верифицированные, надежные компании, которые обеспечивают работу с Китаем в России. Они помогут все это реализовать", – сказал он.
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Как подчеркнул Платонов, высокий уровень сотрудничества между Китаем и Россией поддерживается на всех уровнях – не только государственном и муниципальном, но и на уровне малого бизнеса двух стран.
"Отрадно отметить, что за последний год допандемийный уровень нашего взаимодействия с китайскими партнерами восстановился и даже был превзойден. В МТПП мы еженедельно принимаем множество бизнес-миссий и делегаций, ориентированных на работу в различных отраслях экономики. Это связано с тем, что Москва, где создана чрезвычайно удобная организационно-финансовая, логистическая, информационная инфраструктура, предоставляет предпринимателям широкий набор налоговых, финансовых, имущественных льгот, что дает возможности быстрой интеграции в городскую экономику малого и среднего бизнеса, берущего на себя функции поставщиков комплектующих и софта, сервисной и логистической поддержки и множество других направлений", - пояснил он.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в столицу Китая обсудил с секретарем пекинского горкома КПК Инем Ли планы по дальнейшему взаимодействию в рамках новой программы сотрудничества двух столиц.
Как написал Собянин в своем телеграм-канале, в прошлом году объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. На Москву пришлось больше 40% от общего товарооборота между странами. Также он отметил темпы восстановления турпотока из Китая в Москву: в 2023 году в российской столице побывали свыше 244 тысяч китайских туристов – почти в пять с половиной раз больше, чем в 2022-м.
"Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры – прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов. Важным направлением остается здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями московских больниц и ведущими специалистами китайских клиник. Расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах", – добавил мэр Москвы.
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Владимир ПлатоновКитайРоссияМоскваТехнологииМосковская торгово-промышленная палата
 
 
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