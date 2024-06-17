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Основной объем осадков в Москве приходится на юг и юго-запад - РИА Новости, 17.06.2024
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18:19 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/mosvodostok-1953499827.html
Основной объем осадков в Москве приходится на юг и юго-запад
Основной объем осадков в Москве приходится на юг и юго-запад - РИА Новости, 17.06.2024
Основной объем осадков в Москве приходится на юг и юго-запад
Интенсивный ливень идет в Москве, основной объем осадков приходится на юг и юго-запад столицы, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:19
2024-06-17T18:19
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Интенсивный ливень идет в Москве, основной объем осадков приходится на юг и юго-запад столицы, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. "В Москве проходит интенсивный ливень. В настоящее время основной объем дождевой воды приходится на юг и юго-запад столицы", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что специалисты Мосводостока делают все для оперативного пропуска ливневого стока в водосточную сеть. "На городской территории, особенно в низинных местах, могут образовываться временные скопления воды, которые через небольшой промежуток времени примет водосточная сеть", - пояснили в Мосводостоке.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
Основной объем осадков в Москве приходится на юг и юго-запад

Мосводосток: основной объем осадков приходится на юг и юго-запад Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Интенсивный ливень идет в Москве, основной объем осадков приходится на юг и юго-запад столицы, сообщается в Telegram-канале Мосводостока.
"В Москве проходит интенсивный ливень. В настоящее время основной объем дождевой воды приходится на юг и юго-запад столицы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что специалисты Мосводостока делают все для оперативного пропуска ливневого стока в водосточную сеть.
"На городской территории, особенно в низинных местах, могут образовываться временные скопления воды, которые через небольшой промежуток времени примет водосточная сеть", - пояснили в Мосводостоке.
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