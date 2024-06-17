https://ria.ru/20240617/mosgortrans-1953500736.html
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:24
2024-06-17T18:24
2024-06-17T18:24
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мосгортранс
экология в россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее столицу накрыл сильный ливень, сопровождающийся сильным ветром и грозой. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240617/moskva-1953487355.html
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москва, мосгортранс, экология в россии
Москва, Мосгортранс, Экология в России
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Мосгортранс: из-за непогоды возможны локальные задержки наземного транспорта