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Глава Гагаузии попал в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.06.2024
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17:57 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953492337.html
Глава Гагаузии попал в базу украинского сайта "Миротворец"
Глава Гагаузии попал в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 17.06.2024
Глава Гагаузии попал в базу украинского сайта "Миротворец"
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, лидер блока "Победа" Илан Шор и депутат молдавского парламента Марина Таубер попали в базу... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:57
2024-06-17T17:57
донецкая народная республика
луганская народная республика
молдавия
евгения гуцул
марина таубер
илан шор
обсе
в мире
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, лидер блока "Победа" Илан Шор и депутат молдавского парламента Марина Таубер попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец". В понедельник имена Шора, Гуцул и Таубер появились на сайте "Миротворца". Им в частности, ставят в вину манипулирование общественно значимой информацией, продвижение пророссийской пропаганды, а также участие в процессах дестабилизапции на постсоветском пространстве. Теперь всем троим официально запрещено посещать территорию Украины. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925931824.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, молдавия, евгения гуцул, марина таубер, илан шор, обсе, в мире
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Молдавия, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Илан Шор, ОБСЕ, В мире
Глава Гагаузии попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Гуцул, лидер блока "Победа" Шор и депутат Таубер попали в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСъезд молдавских политиков и общественных деятелей, выступающих против интеграции с Европейским союзом
Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, лидер блока "Победа" Илан Шор и депутат молдавского парламента Марина Таубер попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
В понедельник имена Шора, Гуцул и Таубер появились на сайте "Миротворца". Им в частности, ставят в вину манипулирование общественно значимой информацией, продвижение пророссийской пропаганды, а также участие в процессах дестабилизапции на постсоветском пространстве. Теперь всем троим официально запрещено посещать территорию Украины.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу "Миротворец"
7 февраля, 14:19
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"
26 января, 14:42
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМолдавияЕвгения ГуцулМарина ТауберИлан ШорОБСЕВ мире
 
 
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