https://ria.ru/20240617/moldavia-1953510953.html

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать недопуск депутатов в парламент

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать недопуск депутатов в парламент - РИА Новости, 17.06.2024

Оппозиция Молдавии потребовала расследовать недопуск депутатов в парламент

Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" требуют расследовать произошедший на прошлой неделе инцидент, когда неизвестные не пустили депутатов от... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:02

2024-06-17T19:02

2024-06-17T19:04

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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" требуют расследовать произошедший на прошлой неделе инцидент, когда неизвестные не пустили депутатов от оппозиции в зал заседания, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). В ответ на это был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. В пятницу неизвестные лица в штатском не пустили оппозиционных депутатов на заседание парламента. "Депутаты блока "Победа", незаконно отстраненные от участия в заседаниях парламента, направили запросы с требованием разъяснить ситуацию. Депутаты сообщают, что были подвергнуты физическому воздействию со стороны неустановленных лиц и требуют внимательно провести расследование. Мало того, что их недопуск на заседание является личной инициативой спикера и не подкреплен документально, так еще и на рабочем месте на них оказывается психологическое и физическое давление", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Запросы были направлены спикеру парламента Гросу, главе Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ и директору Службы защиты и государственной охраны Василию Попе. "Необходимо срочно провести расследование и выяснить имена и статус тех, кто там находился, и мешал депутатам пройти на их законное место. Их действия можно квалифицировать как участие в серьезном нарушении - препятствии деятельности выборных должностных лиц", - отмечает оппозиция. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, василий боля, марина таубер, возрождение