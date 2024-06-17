Оппозиция Молдавии потребовала расследовать недопуск депутатов в парламент
Блок "Победа" в Молдавии потребовал расследовать недопуск депутатов в парламент
© Парламент республики МолдоваДепутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
© Парламент республики Молдова
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" блокируют трибуну парламента
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Представители молдавского оппозиционного блока "Победа" требуют расследовать произошедший на прошлой неделе инцидент, когда неизвестные не пустили депутатов от оппозиции в зал заседания, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). В ответ на это был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. В пятницу неизвестные лица в штатском не пустили оппозиционных депутатов на заседание парламента.
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"Депутаты блока "Победа", незаконно отстраненные от участия в заседаниях парламента, направили запросы с требованием разъяснить ситуацию. Депутаты сообщают, что были подвергнуты физическому воздействию со стороны неустановленных лиц и требуют внимательно провести расследование. Мало того, что их недопуск на заседание является личной инициативой спикера и не подкреплен документально, так еще и на рабочем месте на них оказывается психологическое и физическое давление", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Запросы были направлены спикеру парламента Гросу, главе Службы информации и безопасности Александру Мустяцэ и директору Службы защиты и государственной охраны Василию Попе.
"Необходимо срочно провести расследование и выяснить имена и статус тех, кто там находился, и мешал депутатам пройти на их законное место. Их действия можно квалифицировать как участие в серьезном нарушении - препятствии деятельности выборных должностных лиц", - отмечает оппозиция.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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