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Губернатор Воробьев: модернизация ЖКХ затронет 60% жителей Подмосковья
Губернатор Воробьев: модернизация ЖКХ затронет 60% жителей Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2024
Губернатор Воробьев: модернизация ЖКХ затронет 60% жителей Подмосковья
Подмосковная программа модернизации ЖКХ в сфере теплоснабжения и водоснабжения затронет 60% населения региона, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:59
2024-06-17T14:59
2024-06-17T14:59
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подмосковная программа модернизации ЖКХ в сфере теплоснабжения и водоснабжения затронет 60% населения региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения", - сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщала, что в 2024 году в регионе планируется привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 километров сетей. По их данным, все вышеуказанные работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона.
https://ria.ru/20240107/teplosnabzhenie-1920096229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, владимир путин
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин