https://ria.ru/20240617/mishustin-1953449042.html

Мишустин поручил контролировать осуществление выплат по соцгарантиям

Мишустин поручил контролировать осуществление выплат по соцгарантиям - РИА Новости, 17.06.2024

Мишустин поручил контролировать осуществление выплат по соцгарантиям

Обеспечение социальных гарантий является приоритетом правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он поручил вице-премьерам контролировать... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:04

2024-06-17T16:04

2024-06-17T16:24

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обеспечение социальных гарантий является приоритетом правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он поручил вице-премьерам контролировать осуществление выплат по всей стране. "Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку от государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

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россия, михаил мишустин, общество