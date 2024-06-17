https://ria.ru/20240617/minoborony-1953506820.html
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны
Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:47
2024-06-17T18:47
2024-06-17T18:47
россия
андрей картаполов
леонид горнин
владимир путин
госдума рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень. "Это решение президента и министра обороны, соответственно, поэтому можно только приветствовать эти решения", - сказал Картаполов. Депутат отметил, что Цивилева работала с участниками специальной военной операции и членами их семей, поэтому она отлично знает всю проблематику. "На мой взгляд это очень верное назначение... И плюс она прекрасно знает возможности и задачи фонда ("Защитники Отечества" - ред.), поэтому уровень взаимодействия сейчас между Минобороны и этим фондом... будет на гораздо более высоком уровне, это в конечном итоге нужно как раз для наших ребят, которые выполняют боевые задачи", - считает парламентарий. По словам главы комитета ГД, назначенный первым замминистра обороны Горнин - выдающийся финансист и мощный управленец. "Я его лично знаю очень хорошо, мы с ним плотно работаем в Государственной думе по всем вопросам бюджета, профессионал с большой буквы, поэтому министерству обороны повезло", - рассказал Картаполов.
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953475190.html
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей картаполов, леонид горнин, владимир путин, госдума рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Картаполов, Леонид Горнин, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны
Картаполов: обновленное руководство Минобороны можно только приветствовать
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин
назначил Леонида Горнина
первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.
"Это решение президента и министра обороны, соответственно, поэтому можно только приветствовать эти решения", - сказал Картаполов.
Депутат отметил, что Цивилева работала с участниками специальной военной операции и членами их семей, поэтому она отлично знает всю проблематику. "На мой взгляд это очень верное назначение... И плюс она прекрасно знает возможности и задачи фонда ("Защитники Отечества" - ред.), поэтому уровень взаимодействия сейчас между Минобороны и этим фондом... будет на гораздо более высоком уровне, это в конечном итоге нужно как раз для наших ребят, которые выполняют боевые задачи", - считает парламентарий.
По словам главы комитета ГД, назначенный первым замминистра обороны Горнин - выдающийся финансист и мощный управленец. "Я его лично знаю очень хорошо, мы с ним плотно работаем в Государственной думе по всем вопросам бюджета, профессионал с большой буквы, поэтому министерству обороны повезло", - рассказал Картаполов.