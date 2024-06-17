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В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
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18:47 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953506820.html
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны
Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:47
2024-06-17T18:47
россия
андрей картаполов
леонид горнин
владимир путин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень. "Это решение президента и министра обороны, соответственно, поэтому можно только приветствовать эти решения", - сказал Картаполов. Депутат отметил, что Цивилева работала с участниками специальной военной операции и членами их семей, поэтому она отлично знает всю проблематику. "На мой взгляд это очень верное назначение... И плюс она прекрасно знает возможности и задачи фонда ("Защитники Отечества" - ред.), поэтому уровень взаимодействия сейчас между Минобороны и этим фондом... будет на гораздо более высоком уровне, это в конечном итоге нужно как раз для наших ребят, которые выполняют боевые задачи", - считает парламентарий. По словам главы комитета ГД, назначенный первым замминистра обороны Горнин - выдающийся финансист и мощный управленец. "Я его лично знаю очень хорошо, мы с ним плотно работаем в Государственной думе по всем вопросам бюджета, профессионал с большой буквы, поэтому министерству обороны повезло", - рассказал Картаполов.
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953475190.html
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россия, андрей картаполов, леонид горнин, владимир путин, госдума рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Картаполов, Леонид Горнин, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны

Картаполов: обновленное руководство Минобороны можно только приветствовать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.
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"Это решение президента и министра обороны, соответственно, поэтому можно только приветствовать эти решения", - сказал Картаполов.
Депутат отметил, что Цивилева работала с участниками специальной военной операции и членами их семей, поэтому она отлично знает всю проблематику. "На мой взгляд это очень верное назначение... И плюс она прекрасно знает возможности и задачи фонда ("Защитники Отечества" - ред.), поэтому уровень взаимодействия сейчас между Минобороны и этим фондом... будет на гораздо более высоком уровне, это в конечном итоге нужно как раз для наших ребят, которые выполняют боевые задачи", - считает парламентарий.
По словам главы комитета ГД, назначенный первым замминистра обороны Горнин - выдающийся финансист и мощный управленец. "Я его лично знаю очень хорошо, мы с ним плотно работаем в Государственной думе по всем вопросам бюджета, профессионал с большой буквы, поэтому министерству обороны повезло", - рассказал Картаполов.
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РоссияАндрей КартаполовЛеонид ГорнинВладимир ПутинГосдума РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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