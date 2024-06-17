https://ria.ru/20240617/minoborony-1953470275.html
Горнин будет курировать финансовое обеспечение вооруженных сил
Горнин будет курировать финансовое обеспечение вооруженных сил - РИА Новости, 17.06.2024
Горнин будет курировать финансовое обеспечение вооруженных сил
Назначенный первым заместителем министра обороны РФ Леонид Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения армии, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:59
2024-06-17T16:59
2024-06-17T17:02
россия
леонид горнин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Назначенный первым заместителем министра обороны РФ Леонид Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения армии, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Горнин Леонид Владимирович, занимавший до своего назначения должность первого заместителя министра финансов России и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Его главные задачи - повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953459598.html
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россия, леонид горнин
Горнин будет курировать финансовое обеспечение вооруженных сил
Минобороны: Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения армии
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Назначенный первым заместителем министра обороны РФ Леонид Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения армии, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Горнин Леонид Владимирович, занимавший до своего назначения должность первого заместителя министра финансов России и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Его главные задачи - повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.