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Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
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16:35 17.06.2024 (обновлено: 16:49 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953460573.html
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны
Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:49
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, политика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Политика
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны

Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову от должностей в Министерстве обороны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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