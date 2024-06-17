https://ria.ru/20240617/minoborony-1953460573.html
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны
Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:49
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, политика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Политика
Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны
Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову от должностей в Министерстве обороны
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.